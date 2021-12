Eddie Mekka meurt, le grand Ragoo sur Laverne et Shirley avait 69 ans

Une triste nouvelle vient de tomber alors que la légende de la sitcom télévisée Eddie Mekka est décédée. L’acteur, surtout connu pour son rôle de Carmine dans Laverne & Shirley, a été retrouvé mort samedi à son domicile de Newhall, en Californie. Apparemment, des amis et des voisins ont appelé les flics pour faire un contrôle de bien-être après n’avoir pas eu de nouvelles de Mekka pendant quelques jours lorsque son corps a été retrouvé.

Selon son frère, Warren Mekjian, Eddie Mekka avait récemment été hospitalisé pour des caillots sanguins et était à peine capable de marcher, mais il n’y a pas de cause claire de décès pour le moment. On ne pense pas que sa mort soit suspecte et qu’il n’y ait aucun signe d’acte criminel. Mekka avait 69 ans.

« Tout le monde était fier des réalisations d’Eddie à la télévision et c’était un gars drôle », a déclaré Warren à Fox News. « Eddie a toujours aimé danser, chanter et faire des blagues. Il a toujours essayé de faire rire les gens et de s’amuser. »

Né Rudolph Edward Mekjian le 14 juin 1952, Mekka a commencé sa carrière d’acteur sur scène, remportant une nomination aux Tony Awards pour son travail dans le lieutenant. Il a décroché peu de temps après le rôle de Carmine « The Big Ragoo » Ragusa dans la série comique classique Laverne & Shirley en 1976, servant de personnage populaire jusqu’à la fin de la série en 1983. Il a retrouvé le casting pour La Réunion Laverne & Shirley en 1995 et retrouvera plus tard la co-vedette Cindy Williams pour une production théâtrale de la comédie Ça devait être toi En 2008.

Mekka est apparu comme Carmine Ragusa dans deux épisodes de Jours heureux. Il a également eu un rôle récurrent de Joey DeLuca dans la série des années 1970 Les beautés de Blansky, et est apparu dans plusieurs épisodes d’autres émissions bien connues comme Le bateau de l’amour, Île fantastique, et Affaires de famille. Ces dernières années, il est apparu dans des émissions comme Il fait toujours beau à Philadelphie, 24, Les jeunes et les agités, et Hôpital pour enfants.

Tweeter une vidéo YouTube de Mekka sur Laverne & Shirley, Williams a déclaré: «Mon chéri Eddie, un talent de classe mondiale qui pourrait tout faire. Je t’aime beaucoup. Tu vas tellement me manquer. Mais oh les merveilleux souvenirs… » Michael McKean a ajouté: » Un triste au revoir à Eddie Mekka ce matin. Un gars vraiment bien et un pourvoyeur de joie chaque fois que les choses devenaient tristes. Valorisez ces personnes. RIP, Eddie.

Sur grand écran, Mekka a fait une apparition en tant que lui-même dans la comédie de David Spade Dickie Roberts : ancienne enfant star. Ses autres crédits de film incluent Une ligue à part, Filles de rêve, c moi danse, et Jumeaux d’argent. Son dernier crédit d’acteur est venu en 2018 Je vous salue Marie ! comme Danny Morelli. Ce film, qui met en vedette Mekka dans le rôle principal, suit le Laverne & Shirley favori en tant qu’entraîneur de football désespéré recrutant des lutteurs de sumo pour servir de joueurs de ligne protégeant son quart-arrière vedette.

Les survivants du défunt acteur incluent sa femme, Yvonne Marie Grace, et sa fille, Mia. Nos pensées vont vers eux en ce moment douloureux. Repose en paix, Eddie Mekka, et merci pour tes contributions. Cette nouvelle nous vient de Fox News.





