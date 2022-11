Yahya Abdul-Mateen II jouera le rôle de Wonden Man dans la prochaine série Disney +

Yahya Abdul-Mateen II poursuit son travail avec des franchises de bandes dessinées, car il jouerait apparemment le rôle principal dans le prochain Homme étonnant série pour Disney+. La date limite a annoncé la nouvelle, la série annoncée pour la première fois en juin commençant à compléter son casting.





Le Hollywood Reporter a révélé les premiers détails entourant la série plus tôt cette année, avec Destin Daniel Cretton développant la série tandis qu’Andrew Guest est scénariste en chef et producteur exécutif. Cretton s’implique de plus en plus dans le MCU, dirigeant des projets tels que Shang-Chi et la légende des dix anneaux et la suite à venir. De plus, le cinéaste dirigera le prochain Vengeurs versement, avec Avengers : la dynastie Kang actuellement en développement.

Wonder Man est un personnage établi depuis longtemps par Marvel Comics, apparu pour la première fois en 1964. Le personnage, Simon Williams, est devenu à la fois un méchant et un allié, étant le fils d’un riche industriel ayant une relation intéressante avec Stark Industries. Il est un personnage crucial dans la formation du groupe West Coast Avengers et est souvent décrit comme un personnage célèbre en dehors de ses capacités surpuissantes. Compte tenu de l’expérience de Mateen dans le domaine de la bande dessinée, il est difficile de contester le choix de casting de Marvel Studios.





Yahya Abdul-Mateen II est le dernier acteur à passer de DC à Marvel

Warner Bros.

Yahya Abdul-Mateen II se fait un nom à Hollywood s’il ne l’a pas déjà fait. Il est l’un des nombreux acteurs qui ont joué à la fois dans l’univers DC et dans l’univers cinématographique Marvel une fois qu’il a officiellement rejoint le prochain Homme étonnant série. Mateen est apparu pour la première fois dans le film de 2018 Aquaman, jouant l’un des antagonistes, le Black Manta, autrement connu sous le nom de David Kane. Il est sur le point de reprendre son rôle dans la suite à venir, Aquaman et le royaume perduarrivant en salles le 25 décembre 2023.

De plus, Mateen est connu pour son rôle de Cal Abar dans la série limitée de HBO Veilleurs. L’acteur a reçu des éloges universels pour sa performance, remportant un Primetime Emmy Award pour le meilleur second rôle masculin dans une série limitée ou un film. Récemment, Mateen a joué dans Les résurrections matricielles comme Morpheus, un rôle précédemment tenu par Laurence Fishburne. Plus tôt cette année, l’acteur est apparu aux côtés de Jake Gyllenhaal dans le dernier film de Michael Bay, Ambulance.

Mateen a toutes les qualités nécessaires pour donner une performance fantastique en tant que personnage titulaire dans Homme étonnant, et pour l’instant, les fans attendront le mot officiel de Marvel Studios. Jusque-là, le public peut attendre avec impatience la prochaine entrée dans le MCU, avec Panthère noire : Wakanda pour toujours se prépare pour une sortie en salles le 11 novembre et La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie le suivre sur Disney + le mois prochain le 25 novembre.