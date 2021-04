Ed O’Brien de Radiohead surprend avec le remix de Paul McCartney

Le guitariste de Radiohead, Ed O’Brien a partagé un nouveau remix de la chanson par Paul Mccartney, «Slidin».

La chanson parle du dernier regard de l’album, ‘McCartney III imaginé’, qui mettra en vedette un certain nombre d’invités, y compris Saint Vincent, Beck et Damon Albarn, qui partageront leurs propres versions du dernier album solo de l’ex-bassiste. les Beatles.







«McCartney III Imagine» arrivera numériquement le 16 avril et maintenant, McCartney a partagé la réinterprétation d’Ed O’Brien de sa chanson, «Slidin».

Qualifiant McCarntey de « musicien extraordinaire », O’Brien a parlé de ce que c’était de travailler avec l’ancien membre des Beatles.

helter skelter se sentait comme un bon point de référence .. augmentez l’intensité et ajoutez une dose de chaos …. Merci à Paul Epworth et son ingénieur Riley McIntyre .. et bien sûr merci au grand homme lui-même Paul McCartney .. J’espère que vous aimez ..

❤️ – Ed O’Brien (@EOBOfficial)

7 avril 2021





«Un moment de lumière dans l’obscurité de l’hiver qui vient de s’écouler… nous nous sommes beaucoup amusés. J’ai joué avec la voix de McCartney et ajouté du chaos, des guitares … mon point de référence était ‘Helter Skelter’».

Liste des pistes « McCartney III Imagined »:

1. Find My Way (feat. Beck)

2. Le baiser de Vénus (Dominic Fike)

3. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

4. Femmes et épouses (St. Vincent Remix)

5. Deep Down (Blood Orange Remix)

6. Seize The Day (avec Phoebe Bridgers)

7. Slidin ‘(EOB Remix)

8. Oiseau d’hiver à longue queue (Damon Albarn Remix)

9. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. Quand l’hiver arrive (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

12. Oiseau d’hiver à longue queue (Idris Elba Remix)