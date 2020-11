BTS explique en quoi «  BE  » est différent, quel rôle joue la musique dans leur vie et pourquoi il est important de rester ambitieux

le Zach Sang Show a récemment abandonné une interview exclusive avec BTS discuter de tout ce qu’il y a à savoir sur leur nouvel album ÊTRE.

Examinons de plus près ce qu’ils ont ressenti et vécu cette année.

Quel rôle la musique a-t-elle joué dans votre vie ces derniers mois?

Jin: La musique nous a aidés à traverser la pandémie. Cela nous a réconfortés et nous voulions partager cela avec tout le monde.

Qu’est-ce qui vous retient dans la musique? Est-ce le concept que vous pouvez exprimer exactement ce que vous ressentez? Quelle partie de celui-ci est le carburant pour vous permettre de continuer?

Jimin: Je pense, et j’en ai déjà beaucoup parlé, mais c’est quelque chose qui est difficile à définir en quelques mots. Vous savez, la consolation, la guérison, les remerciements ou l’inspiration et bien d’autres choses et cela ne peut pas être dit en un ou deux mots. Aux fans, nous disons que nous vous aimons parce que c’est encore une fois difficile d’exprimer toutes ces émotions en un ou deux mots, alors nous disons simplement que nous vous aimons.

En quoi BE est-il différent des albums précédents que vous avez publiés?

RM: Nous avons toujours mis nos pensées et nos perspectives dans notre musique, mais avec ÊTRE, nous avons vraiment documenté nos vies présentes. Quant aux autres albums, comme Aime toi toi-même ou Carte de l’âme, c’était un peu comme des séries qui étaient planifiées de manière serrée. C’est pour ce moment maintenant. Ça se passe, c’est pourquoi nous avons nommé cet album BE. C’est donc vraiment spécial dans ce genre de moment en ce sens.

Pourquoi était-il temps? Pourquoi avez-vous voulu relever le défi en tant que réalisateur du clip vidéo?

Jungkook: Pour cet album, nous avons eu beaucoup de contributions et d’opinions de la part des membres. J’ai toujours aimé faire des vidéos et de la vidéographie, alors j’ai tout naturellement pris le rôle. C’était assez difficile; c’était très différent de le faire comme passe-temps. Il y avait beaucoup de pression mais je pense que cela m’a aussi fait réaliser que c’est quelque chose que je veux continuer à faire. Cela m’a en quelque sorte donné un objectif à atteindre à l’avenir.

Pourquoi est-il important que tout le monde reste ambitieux et continue de se remettre en question?

V: Je pense que les nouveaux défis me font vraiment plaisir. Au lieu d’être vraiment plongé dans une chose, d’essayer de nouvelles choses, et bien sûr, nous essayons de nouvelles choses parce que vous les aimez. Être capable de vous immerger dans ces différentes choses, je pense que cela vous donne un réel sentiment de joie et vous permet de continuer et de vous mettre au défi.

J-Hope: Cela donne un vrai sens à ce que signifie être vivant. Faire de nouvelles choses, se remettre en question, je pense que cela définit vraiment ce que signifie vraiment être vivant.

Consultez l’interview complète ci-dessous!