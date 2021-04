ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le sixième épisode de la troisième saison de « New Amsterdam«Max a pour mission de réparer le racisme systémique dans la clinique où il travaille. Bloom traite une patiente qui lui rappelle que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent, Sharpe est débordée lorsqu’elle s’occupe d’une affaire familiale et Reynolds essaie de garder son sang-froid tout en traitant un père et son fils.

Dans leur lutte pour éliminer le racisme et la discrimination Nouvel AmasterdamMax fait de nombreuses erreurs, y compris ne pas écouter les autres et essayer du point de vue du sauveur blanc, mais grâce aux paroles d’Helen, Isobel et d’autres l’aident à avoir une meilleure concentration.

Lorsque Floyd glisse sur la peinture que Max a posée sur le sol pour tenter d’aider, Reynolds suggère qu’il examine pourquoi les médecins noirs sont payés 35% de moins que les médecins blancs.

Helen explique à Max tout ce qu’il fait de mal (Photo: NBC)

Dans l’épisode de New Amsterdam ce soir, Max voit Karen dans le couloir et elle essaie de le fuir, lui dit qu’elle veut juste de l’argent. Vous dites que vous voulez lutter contre le racisme systémique, vous devez embaucher quelqu’un. Elle lui dit de partir, ils ont déjà quelqu’un.

Max rassemble les médecins les mieux payés et leur demande de céder 10% de leur salaire pour les céder à des médecins noirs, car il n’obtient rien, en plus, des questions telles que la différence de salaire entre hommes et femmes sont discutées.

Cuando Max le ofrece a Helen ser su socia y una co-directora médica, ella le explica todo lo que está haciendo mal: “No vas a arreglar esto porque, y no puedo creer que tenga que decir esto, el racismo sistémico no se trata de toi. Voulez-vous des réponses? Alors, restez immobile, restez calme et écoutez vraiment les personnes que vous dites vouloir aider. Ce n’est pas révolutionnaire, ce ne sera pas une solution miracle. Et si vous ne pouvez pas gérer cela, vous n’êtes pas du tout un allié. Vous êtes juste un autre libéral blanc à moitié éveillé avec un complexe de sauveur blanc. «

DÉMISSION D’HÉLÈNE

À un autre moment de cet épisode de « New Amsterdam»Helen dit à Cassian qu’elle a été nommée exécutrice testamentaire de son frère, c’est-à-dire qu’elle doit prendre soin de sa nièce Mina, mais qu’elle envisage de l’envoyer vivre avec sa famille à Dubaï, qui est très loin de Téhéran.

Après une longue conversation, Mina accepte de vivre avec Helen à New York, mais souligne également que sa tante n’a pas le temps pour une famille. Alors la directrice médicale adjointe démissionne de son poste pour se concentrer sur sa nièce.

De plus, Helen se retrouve avec Cassian pour se concentrer sur Mina. Le médecin dit que si vous faites cela, vous vous engagez pleinement.