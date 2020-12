Écoutez les meilleures reprises des chansons des Beatles

Pour de nombreux fans de musique, les Beatles est le plus grand groupe de tous les temps, en raison d’un héritage qui va bien au-delà de la musique et transcende directement la culture pop, et de nombreux grands artistes ont pensé la même chose.

Les artistes aiment Bob Dylan, Les Arctic Monkeys, Nina simone et Billie Eilish ont interprété leurs propres versions des classiques du groupe formé par John Lennon, Paul McCartney et George Harrison et Ringo starr. Rappeler les Beatles Nous vous présentons quelques-unes des meilleures reprises de leurs chansons emblématiques.







