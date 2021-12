« Hellblade 2 » pourrait être présenté aux Game Awards 2021

Nike Formateurs Air Max Vg-r EU 44 1/2 Dark Smoke Grey / Game Royal / Black

Le temps passe: continuez avec votre Nike Air Max VG R, un nouveau geste de vitesse et d'air qui vous permet d'occuper le moment présent. Inspiré de la Air Max 95, le nouveau design accélère la forme avec des lignes hybrides évoquant les voitures de course GT et la respiration rapide du conducteur. La maille monofilament sur la tige ajoute une texture riche et une ventilation tandis que l'amorti Air dans le talon adoucit la conduite. Gagner est tout simplement trop facile lorsque les chaussures sont une extension de votre corps.Le passé rencontre le présent:Clin d'œil à la Air Max 95, les lignes ondulées représentent la respiration des poumons tandis que les lacets et les supports diagonaux servent de nervures à la chaussure. Le design entre dans un royaume moderne avec sa forme élégante et finement réglée qui est inspirée des voitures de course GT et du mouvement rapide du vent sur le drapeau à damier.Look moderne et texturé:La maille monofilament sur la tige ajoute de la respirabilité et fait un clin d'œil aux intérieurs de voiture, tandis que le matériau richement texturé ajoute de la profondeur à votre look.Confort longue distance:Conçu à l'origine pour la course à pied, l'amorti Air ajoute un confort incroyable.Caractéristiques:La semelle en caoutchouc ajoute de la traction et de la durabilitéSemelle intermédiaire en mousse