Les États américains poursuivent Google pour abus de pouvoir de marché et allèguent un accord illégal avec Facebook pour manipuler les ventes

Mercredi, dix États ont intenté une action en justice contre Google, accusant le géant de la recherche de « conduite anticoncurrentielle » dans le secteur de la publicité en ligne, y compris un accord pour manipuler les ventes avec son rival Facebook. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé la poursuite, qui a été déposée devant un tribunal fédéral du Texas, affirmant que Google utilise son «pouvoir monopolistique» pour contrôler le prix des publicités en ligne, fixer le marché en sa faveur et éliminer la concurrence.

« Ce Goliath d’une entreprise utilise son pouvoir pour manipuler le marché, détruire la concurrence et nuire à vous, le consommateur », a déclaré Paxton dans la vidéo publiée sur Twitter.

#RUPTURE: Le Texas reprend la tête! Aujourd’hui, nous intentons une action en justice contre #Google pour conduite anticoncurrentielle. Cet Internet Goliath a utilisé son pouvoir pour manipuler le marché, détruire la concurrence et nuire à VOUS, le consommateur. Restez à l’écoute… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e – Procureur général du Texas (@TXAG) 16 décembre 2020

Google, qui est basé à Mountain View, en Californie, a qualifié les affirmations de Paxton de « sans fondement » et a déclaré que le prix de la publicité en ligne avait chuté au cours de la dernière décennie.

« Ce sont les caractéristiques d’une industrie hautement compétitive », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous nous défendrons fermement contre les revendications sans fondement de (Paxton) devant les tribunaux. »

Paxton a dirigé une coalition bipartite de 50 États et territoires américains qui a annoncé en septembre 2019 qu’ils enquêtaient sur les pratiques commerciales de Google, citant un «comportement monopolistique potentiel».

Maintenant, le Texas apporte le procès avec d’autres procureurs généraux républicains de l’Arkansas, de l’Idaho, de l’Indiana, du Kentucky, du Mississippi, du Missouri, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et de l’Utah.

La plainte cible le cœur de l’activité de Google – les publicités numériques qui génèrent la quasi-totalité de ses revenus, ainsi que tout l’argent dont dépend sa société mère, Alphabet Inc., pour aider à financer une gamme de projets technologiques de grande envergure.

Alors que de plus en plus de spécialistes du marketing ont augmenté leurs dépenses en ligne, ces publicités numériques ont transformé Google en une machine à gagner de l’argent. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les ventes d’annonces de Google ont totalisé près de 101 milliards de dollars, soit 86% de ses revenus totaux.

Et maintenant, les États affirment que Google a l’intention d’utiliser sa prétendue mainmise sur les publicités numériques pour étouffer d’autres voies de concurrence et d’innovation potentielles. La société a conclu un accord illégal avec Facebook, un concurrent majeur des publicités, pour manipuler les enchères publicitaires, selon la plainte. Facebook a refusé de commenter.

« Google a un appétit pour la domination totale, et sa dernière ambition est de transformer l’architecture libre et ouverte d’Internet », affirme le procès.

Sur le marché «ad tech» qui réunit Google et un vaste univers d’annonceurs et d’éditeurs en ligne, la société contrôle l’accès aux annonceurs qui mettent des annonces sur sa plate-forme de recherche dominante. Google exécute également le processus d’enchères pour que les annonceurs diffusent des annonces sur le site d’un éditeur. On estime que neuf des produits Google dans les domaines de la recherche, de la vidéo, du mobile, de la messagerie électronique, de la cartographie et d’autres domaines comptent chacun plus d’un milliard d’utilisateurs, fournissant à l’entreprise une mine de données sur les utilisateurs qu’elle peut déployer dans le processus publicitaire.

Les responsables de Google affirment que la société partage la majorité de ses revenus «ad tech» avec des éditeurs, tels que des sites Web de journaux. Un responsable a récemment rejeté même l’affirmation selon laquelle Google était dominant, affirmant que la domination du marché suggérait un abus, ce qui est étranger à l’entreprise.

La poursuite de l’État intervient après que le ministère américain de la Justice ait poursuivi Google en octobre pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche et la publicité en ligne – la tentative la plus importante du gouvernement de renforcer la concurrence depuis son affaire historique contre Microsoft il y a deux décennies.

Par ailleurs, le FBI enquête pour savoir si Paxton, un proche allié du président Donald Trump, a enfreint la loi en utilisant son bureau pour aider un riche donateur qui fait également l’objet d’une enquête fédérale. Cet automne, huit des principaux députés du procureur général l’ont accusé de corruption, d’abus de pouvoir et d’autres crimes au service d’un promoteur immobilier d’Austin qui emploie une femme avec laquelle Paxton aurait eu une liaison extraconjugale.

Les huit accusateurs de Paxton ont depuis été limogés ou ont démissionné, y compris le procureur général adjoint qui dirigeait l’enquête du bureau sur Google. La plainte du tribunal énumère les avocats de cabinets privés à Houston, Chicago et Washington, DC, comme principaux avocats dans l’affaire.

Paxton a annoncé le procès la semaine après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté sa demande légale d’annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle, une affaire qui a suscité de nombreuses spéculations selon lesquelles le procureur général cherche à obtenir un pardon préventif de Trump.

