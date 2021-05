ATTENTION, ALERTE SPOILER. L’avant-dernier épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey«Se déroule sur cinq semaines, au cours desquelles Levi est accepté dans l’essai de vaccin, Amelia et Owen soignent un patient accidenté de voiture, et Hayes et Jo rencontrent le tuteur légal de Luna.

« I’m Still Standing » (17×16) s’ouvre avec Jo s’adaptant à avoir Taryn comme colocataire, Winston et Maggie planifiant leur mariage, la nouvelle que Tom a quitté avec Jackson pour travailler à la fondation, et avec Jo et Cormac rencontrant Carmen, la travailleur social qui s’est vu confier la tutelle légale de Luna.

Lorsque Luna développe une pneumonie, Jo se sent très dépassée et ne la laisse pas seule pendant une minute. Voyant le peu d’intérêt de l’assistante sociale, Jo décide d’entamer les démarches pour adopter le bébé, cependant, sa demande est refusée en raison de sa vérification des antécédents, ce qui détruit complètement le médecin.

En raison de la pandémie de coronavirus, les plans de mariage de Maggie et Winston se compliquent de plus en plus, même si elle suggère de reporter la cérémonie. Plus tard, il est révélé que la sœur de Mer est tout simplement triste que sa mère ne soit pas là, alors le marié propose un mariage plus intime et simple.

AMELIA ET LINK AURONT UN BÉBÉ?

Dans la troisième semaine de cet épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey», Link a admis qu’il voulait plus d’enfants. «J’adore être papa. Je pense que j’en veux plus », dit-il, mais qu’en pense Amelia?

En s’occupant d’une jeune femme qui ne se réveille pas après une opération compliquée, Amelia se rend compte qu’elle ne veut pas avoir plus d’enfants, qu’elle se sent parfaitement heureuse avec Link et Scout, et a peur de se perdre avec un nouveau membre.

Quand elle en parle avec Owen, son ex lui conseille d’être honnête avec Link, mais Amelia l’ignore et au lieu de parler à son partenaire, elle se cache chez Meredith et dit qu’elle est très occupée à l’hôpital.

MEREDITH DE RETOUR À L’HÔPITAL

Après avoir quitté l’hôpital, Meredith a du mal à s’adapter à la vie après le coronavirus, ce qui n’est pas facile pour elle. Le protagoniste de « L’anatomie de Grey»Il se rend compte qu’il ne pourra pas opérer sans pouvoir se tenir debout pendant une longue période.

Bailey, qui lui rend visite depuis plusieurs semaines, a une excellente idée pour Meredith de retourner au travail, de reprendre le programme de résidence et de lui enseigner le mantra de Jackson «sauver le monde».

Bailey révèle également que Ben a une petite tumeur, mais qu’il va mieux, c’est probablement quelque chose que seuls les fans qui suivent également « Station 19Ils savaient.