Cyberpunk 2077: Notre guide de piratage, expliquant le protocole de violation (Solution)

Que vous soyez Cyberpunk 2077 maintenant choisissez l’un des meilleurs Netrunner Entrer dans Nighty City, ou si vous aimez résoudre vos problèmes de manière moins subtile, n’a pas vraiment d’importance, car le piratage des ennemis et des unités de contrôle présente d’immenses avantages dans les deux cas, même si c’est juste pour obtenir vos poches. Les tourbillons et Composants Quickhack bourrer. Dans ce Guider nous expliquons tout ce qui concerne le Protocoles de violation.

Cyberpunk 2077: Exigences de base pour la violation

Une brèche dans « Cyberpunk 2077 » a beaucoup plus d’utilité que de simplement ramasser de l’argent et recevoir des composants pour la fabrication d’objets. Si vous parvenez à pirater un adversaire, vous pouvez le dire Démons et rendent la vie vraiment difficile. Et si tu en as encore un Ping Découvrez qui est connecté à l’ennemi piraté, c’est là que le plaisir commence vraiment.

Mais pour pouvoir utiliser ces méchancetés au combat, vous devez d’abord répondre à certaines exigences. Donc, votre version de V devrait être un Valeur d’intelligence d’au moins 3 afin que vous puissiez même utiliser le protocole Breach. Pour vous connecter aux terminaux, il vous suffit de les approcher et d’interagir avec eux, mais des règles différentes s’appliquent aux ennemis et à toute autre forme de technologie.

Pour utiliser un protocole de violation sur ceux-ci, vous devez utiliser un Cyberdeck avoir équipé. Si ce n’est pas le cas, recherchez le Ripperdoc votre confiance et changez ce fait. Maintenant, scannez votre environnement et vous verrez tous les ennemis et toutes les technologies à portée que vous pouvez commencer à pirater en appuyant simplement sur un bouton. Plus votre personnage est intelligent, plus le processus devient facile.

Cyberpunk 2077: Le protocole de violation expliqué

En un mot, le protocole Breach vous permet d’entrer dans réseaux hostiles A pirater. Pour réussir, vous devez être pressé par le temps Mini jeu terminer avec succès. Sinon, il existe des différences dans le processus de piratage, selon que vous accédez à une cible directement ou à distance.

le connexion physique fonctionne bien pour les ressources agricoles, en particulier l’argent et les composants pour le quickhacking. le Connexion à distance est utile pour affaiblir les adversaires ou désactiver les mesures de sécurité, par exemple Caméras et armes à feuce qui rend votre entrée dans les zones hostiles beaucoup plus facile.

Votre objectif est de Séquence de nombres reproduisez ce que vous verrez sur la droite. Chaque séquence correspond à une Programme démonque vous pouvez télécharger. Pour ce faire, vous choisissez des nombres, dits nombres, dans la matrice de gauche Nœud de données, en dehors. Ceux-ci deviennent alors les vôtres Tampon de données ajoutée. Si le contenu de votre tampon correspond à une séquence démon, le vôtre est Piratage réussi.

N’oubliez pas que le temps n’est décompté qu’à partir du moment où vous avez sélectionné le premier nœud. Alors, prenez un moment pour regarder les chiffres au préalable. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul nœud de la ligne ou de la colonne actuellement active. Au début, la ligne du haut est toujours active, le nœud que vous avez sélectionné détermine ensuite quelle colonne est activée ensuite.

Continuez ce basculement entre les lignes et les colonnes pour ajouter la séquence correcte au tampon. La capacité du tampon étant limitée, vous devez planifier à l’avance la séquence correcte des nœuds de données. Bien entendu, il est possible de modifier la capacité du tampon en Cyberpunk 2077 en développant votre personnage. Plus la valeur d’intelligence Vs est élevée, plus la valeur Difficulté du mini-jeu.

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver le bon chemin matrice Il peut être utile de trouver d’abord le dernier numéro de la séquence, puis de trouver l’itinéraire correct à partir de la fin.

