Dwayne Johnson obtient sa propre chaîne pop-up sur Sky

Honneur là où l’honneur est dû! Pour Sky, cela signifie donner au poids lourd hollywoodien Dwayne Johnson sa propre chaîne pop-up. Pendant une semaine, il y a tous les moments forts avec “The Rock” 24 heures sur 24!

La chaîne, qui peut être trouvée sur Sky entre le 4 et le 10 septembre, s’appelle Sky Cinema Dwayne Johnson. Les fans du géant hollywoodien y trouveront de nombreux films dans lesquels il a joué ces dernières années. Ceux-ci fonctionnent 24 heures sur 24. De plus, les blockbusters sont disponibles pendant une semaine dans la médiathèque via Sky Q et Sky Ticket.

Onze moments forts avec The Rock

Les onze films suivants seront projetés en boucle sur Sky Cinema Dwayne Johnson – un aperçu de sa carrière d’acteur de près de 20 ans:

“Le retour de la momie” (2001)

“Bienvenue dans la jungle” (2003)

“Marcher haut” (2004)

“Jeu sur la probation” (2006)

“Plus rapide” (2010)

“Le voyage vers l’île mystérieuse” (2012)

«Snitch – Une affaire risquée» (2013)

«San Andreas» (2015)

“Se battre avec ma famille” (2019)

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw” (2019)

“Jumanji: le prochain niveau” (2019)

Hors de l’arène de lutte, en route pour Hollywood

Certains blockbusters plus récents comme “Rampage”, “Baywatch” ou “Skyscraper” ne sont pas inclus, mais les onze films sont un retour intéressant sur la carrière de The Rock. Alors que Dwayne Johnson a été ridiculisé au début pour son passage de la lutte professionnelle à l’acteur, il est maintenant un incontournable à Hollywood – et cette année, il a de nouveau été nommé l’acteur le mieux payé.