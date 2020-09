OnePlus 8T: smartphone milieu de gamme avec écran 120 Hz, quadruple caméra?

Quelles sont les fonctionnalités du OnePlus 8T? Selon les rumeurs actuelles, OnePlus pourrait prochainement libérer le successeur du OnePlus 8. En conséquence, le smartphone devrait avant tout convaincre avec son écran – et pouvoir mettre un produit phare actuel dans l’ombre.

Le OnePlus 8T aurait un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, rapporte Android Central. Un taux de rafraîchissement élevé peut permettre un très bon affichage du contenu en mouvement, par exemple des jeux et des animations. Les meilleurs smartphones actuels qui offrent un écran 120 Hz sont, par exemple, le Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10 Ultra. Le prédécesseur OnePlus 8 a également cette fonctionnalité à bord, mais uniquement dans la version Pro – et cela coûte au moins 900 euros.

Caméra quadruple et nouveau capteur

Le OnePlus 8T devrait également apporter une quadruple caméra. L’appareil photo principal aurait une résolution de 48 MP, plus un grand angle avec 16 MP, un appareil photo macro avec 5 MP et un objectif portrait avec 2 MP. A titre de comparaison: le prédécesseur OnePlus 8 propose une triple caméra de 48, 16 et 2 MP. En plus de l’objectif supplémentaire, un capteur d’image plus récent dans le 8T devrait vous permettre de prendre de meilleures photos qu’avec le prédécesseur.

L’autre équipement du OnePlus 8T comprend vraisemblablement le chipset haut de gamme Snapdragon 865+ de Qualcomm. De plus, il y aurait 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. OxygenOS 11, basé sur Android 11, est préinstallé en usine. Le design du smartphone devrait être presque identique à celui du OnePlus 8.

Sortie en automne – mais à quel prix?

Le OnePlus 8T pourrait être publié dans un proche avenir. On prétend que OnePlus prévoit de lancer le smartphone au public fin septembre ou début octobre 2020. Il devrait être disponible immédiatement après. Ce serait dans la lignée de son prédécesseur: le OnePlus 7T est sorti le 29 septembre 2019.

Reste la question du prix du OnePlus 8T. Lorsque OnePlus a présenté son prédécesseur en avril 2020, certains utilisateurs ont été surpris: pour la première fois, OnePlus s’est écarté de sa politique de prix précédente et a considérablement augmenté les prix. Le modèle standard coûte 700 ou 800 euros, pour le modèle Pro, l’entreprise facture 900 voire 1000 euros. Si les rumeurs actuelles sont vraies, nous en saurons plus bientôt.