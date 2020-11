Constantine 2 est en préparation selon la star originale Peter Stormare

Une suite à l’adaptation de la bande dessinée de 2005, Constantine, qui mettait en vedette Keanu Reeves, est maintenant en préparation selon la star du premier film Peter Stormare. Stormare, qui a joué Lucifer dans le premier Constantine, a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, en publiant une confirmation de Constantin 2 avec le message merveilleusement direct, « Sequel In The Works », ainsi qu’une image de lui-même en tant qu’Archange déchu.

Basé sur la bande dessinée Hellblazer de DC et le personnage John Constantine, Constantine met en vedette Keanu Reeves comme un homme ordinaire avec un don extraordinaire qui doit sauver la planète du mal. Inconnu de la plupart des gens, le monde est rempli d’esprits bons et mauvais qui marchent parmi nous sous une forme humaine. L’un des rares à pouvoir voir ces esprits est John Constantine, mais la responsabilité de sa vision dépasse ce qu’il peut supporter et, à l’adolescence, il tente de se suicider.

Sauvé de la mort, Constantin doit maintenant expier ses actions en agissant en tant que gardien à mi-chemin entre le paradis et l’enfer et en devenant un détective de l’occulte et du paranormal. Dans sa quête, Constantine fait la connaissance d’Angela Dodson, une détective de police qui prend conscience de son cadeau inhabituel en enquêtant sur la mort de sa sœur. Il la conduit dans le monde inconnu des esprits et bientôt les circonstances exigent qu’ils unissent leurs forces dans une tentative désespérée de sauver l’humanité du mal.

Réalisé par Les jeux de la faim et Je suis une légende Francis Lawrence, et écrit par Kevin Brodbin et Frank Cappello, Constantine met en vedette Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou et Gavin Rossdale aux côtés de Reeves. Peter Stormare fait une apparition lors de la finale, avec son interprétation excentrique du diable qui apparaît facilement comme l’un des moments forts du film.

Il y a eu des rumeurs d’une suite de Constantine depuis un certain temps, avec Reeves et Lawrence déclarant leur impatience de revenir à chaque occasion. Le réalisateur a récemment évoqué son désir de faire un R-rated Constantine film et a laissé entendre que si une suite devait jamais être éclairée par le feu vert, ce serait son intention.

Alors que le premier Constantine n’a pas été particulièrement bien accueilli par les critiques, qui se situent actuellement à 46% sur Rotten Tomatoes, les fans en étaient beaucoup plus amoureux, le film ayant depuis attiré un public passionné, en particulier grâce au nouvel amour pour la star centrale Keanu Reeves.

Malgré les rumeurs en cours, une suite à Constantine vient encore une énorme surprise, surtout quand il suit l’annonce plus tôt cette année que le réalisateur JJ Abrams apportera une action en direct Justice League Dark série, qui comprend John Constantine, Deadman, Madame Xanadu, Shade, the Changing Man et Zatanna parmi ses membres fondateurs, à la vie sur HBO Max. Justice League Dark suivra une autre branche du Ligue de justice qui est dédié à faire face aux menaces mystiques et surnaturelles, avec plusieurs retombées fortement rumeurs à suivre, dont l’une est une Constantine séries.

Espérons que Stormare a raison et n’a pas seulement fait croiser ses fils, et que John Constantine de Reeves et Lucifer de Stormare se retrouveront à nouveau face à face pour notre divertissement. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Peter Stormare.

