American Gigolo de Jon Bernthal est annulé à Showtime après une saison

Ne comptez pas voir Jon Berntal revenir pour une autre saison de gigolo américain à l’heure du spectacle. Il vient d’être annoncé, via Deadline, que Paramount Global a supprimé la série après une saison. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la restructuration du réseau sous la direction du nouveau cadre supérieur Chris McCarthy. Avec l’arrêt du spectacle vient les annulations de deux autres projets, comme Laisse celui de droite dedans a également été annulé après une saison. La série à venir Trois femmesqui avait déjà été commandé en série par Showtime et dont le tournage est terminé, a également été annulé et ne sera pas diffusé sur Showtime.





Bien que ces trois émissions puissent potentiellement vivre en dehors de Showtime, le rapport Deadline notant qu’une offre est déjà arrivée pour Trois femmesil semble que gigolo américain est mort dans l’eau suite à cette nouvelle. Divers problèmes ont tourmenté la production de la première saison, qui comprend le développeur et showrunner de l’émission, David Hollander, qui a été licencié à mi-chemin de la production en raison d’allégations d’inconduite. Ces problèmes et d’autres ont entraîné le raccourcissement de la saison de 10 épisodes de l’émission à huit et diminuent probablement l’intérêt d’autres foyers potentiels pour la série.

gigolo américain est basé sur le long métrage du même nom sorti en 1980 par Paul Schrader. Cette version originale met en vedette Rcihard Gere dans le rôle de Julian Kay, une escorte qui devient le principal suspect d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Le film a été un grand succès au box-office et a été plutôt bien évalué, donc ce n’était peut-être qu’une question de temps avant qu’il ne reçoive le traitement de remake de nos jours.





Jon Bernthal est le nouveau Julian