Duel de générations: la Ferrari F40 affronte la McLaren P1

Séparées pendant près de trois décennies, la Ferrari F40 et la McLaren P1 sont les protagonistes de la plus récente course de dragsters de la chaîne YouTube Lovecars, une véritable confrontation générationnelle.

La Ferrari F40 est livrée avec un V8 biturbo de 2,9 l capable de délivrer 478 ch à 7000 tr / min et 577 Nm de couple à 4000 tr / min qui n’ont qu’à booster 1235 kg, une valeur pas beaucoup plus élevée que celle d’une Ford Fiesta ST 200 CV.

La McLaren P1 représente l’évolution à laquelle le monde automobile a été confronté, voyant son V8 biturbo de 3,8 litres assisté par un moteur électrique, le tout pour atteindre une puissance maximale combinée de 916 ch et un couple de 900 Nm.

Avec des chiffres aussi disparates, la F40 peut-elle cacher le «poids» de 30 ans d’évolution dans le monde automobile? Pour vous faire découvrir nous vous laissons la vidéo ici: