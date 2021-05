Henry Cavill en avait assez des rumeurs et clarifiait sa situation personnelle

Henry Cavill est parmi les acteurs les plus populaires aujourd’hui et Sa figure suscite un intérêt à la fois strictement professionnel et personnel. Dans les deux domaines, l’acteur était dans l’actualité ces derniers temps pour les photos divulguées de son nouveau partenaire et pour son licenciement du rôle de Superman par Warner Bros.Tellement de visibilité, de versions croisées et de spéculation ils en ont marre des britanniques, qui a décidé envoyer une déclaration ce samedi pour clarifie ta situation. Qu’a t’il dit?

«Chers fans et followers, je voulais faire une petite annonce pour la communauté. Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que ces derniers temps, il y a eu une certaine animosité sociale. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ma vie privée et les associations professionnelles« , la star de 38 ans a commencé par une photo de la femme qu’il rencontre.

Henry Cavill avec Natalie (@Henry Cavill)



Début Avril, Cavill a été photographié dans les rues de Londres main dans la main avec une jeune blonde. Par la suite, il a posté une photo avec elle et l’a présentée comme « son amour » Natalie Viscuso. Bien qu’il n’ait pas confirmé qu’il s’agissait de sa nouvelle petite amie, les commentaires sur le sujet se sont multipliés sur les réseaux sociaux de l’artiste et cela l’a agacé.

« Il est temps d’arrêter. Je sais que cela peut être amusant de spéculer, de bavarder et de plonger dans nos propres chambres d’écho personnelles sur Internet, mais votre passion est déplacée et cause du tort aux personnes qui comptent le plus pour moi. Même vos hypothèses négatives les plus conservatrices sur ma vie personnelle et professionnelle ils ne sont tout simplement pas vrais« Il a maintenu sur son compte Instagram de 16,1 millions d’abonnés.

Enfin, le protagoniste de The Witcher a précisé qu’il était « très heureux en amour et dans la vie » et a appelé les autres à continuer sa route. « Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez heureux avec moi. Si vous ne pouvez pas être heureux avec moi, essayez au moins d’être fier et d’être la meilleure version de vous-même. », conclut-il.

