Nouveau Godzilla Vs. Les affiches Kong révèlent la vraie hauteur de ces monstres emblématiques

Le prochain film mashup de monstres géants Godzilla contre Kong by Legendary Pictures est sur le point de dévoiler une bataille aux proportions vraiment épiques. Alors que Godzilla a toujours été l’un des plus gros monstres de la fiction, Kong a également subi une augmentation de taille massive pour lui donner une chance de se battre contre le redoutable lézard. Une nouvelle affiche partagée par Kaiju News Outlet sur Twitter a confirmé la taille des deux mastodontes dans leur prochain film.

Nouveau fonctionnaire #GodzillaVsKong les images promotionnelles ont confirmé que Godzilla mesurera 120 mètres (394 pieds) et Kong 102 mètres (335 pieds) dans le prochain film. pic.twitter.com/mQ9wUYkyFx – Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) 11 mars 2021

« De nouvelles images promotionnelles officielles de #GodzillaVsKong ont confirmé que Godzilla mesurera 120 mètres (394 pieds) et Kong 102 mètres (335 pieds) dans le prochain film. »

Dans Legendary’s Monsterverse, la première apparition de Godzilla dans son film solo de 2014 avait la taille du monstre fixée à une hauteur de 355 pieds. Entre-temps, Kong: l’île du Crâne avait le singe puissant debout à 104 pieds, bien qu’il ait été souligné que le Kong qui est apparu dans ce film était encore un adolescent et avait beaucoup plus à faire pour grandir.

Il est donc clair que les deux monstres géants sont les plus gros dans lesquels ils aient jamais été Godzilla contre Kong, comme un couple de champions de boxe s’entraînant pour être dans la meilleure forme de leur vie pour le grand combat pour le titre. Considérant que Godzilla a à la fois l’avantage de la taille et son souffle atomique, les chances sont contre Kong, même avec l’utilisation de l’énorme hache de combat que nous avons vu le singe géant brandir dans la bande-annonce.

Bien sûr, être surpassé et surpassé est une tradition séculaire du cinéma d’action, et le personnage désavantagé est généralement le héros du récit. Quelque chose de similaire semble se passer dans GvK, dont les bandes-annonces ont souligné à plusieurs reprises que Godzilla s’est retourné contre l’humanité et a commencé à attaquer des villes, c’est alors que Kong est amené à maîtriser la bête déchaînée. Dans une interview précédente, le réalisateur du film, Adam Wingard, avait comparé Kong à un personnage de Clint Eastwood.

« Je ne le vois pas seulement comme un animal. Il est le tireur sans la fusillade. Il est ce héros d’action sur la colline qui n’est pas dans une grande place dans sa vie. La façon dont je regarde toujours ma version de Kong … dans Kong: Skull Island, dans les années 70, il est essentiellement Clint Eastwood dans The Good, The Bad And The Ugly. Dans ma version, il s’agit de Clint Eastwood dans Unforgiven. Il est au bout de sa corde. Il ne passe pas un bon moment . Mais quand l’action l’appelle, il est toujours prêt à intervenir et à s’acquitter de sa tâche! »

Puisque nous savons que Mechagodzilla fera également une apparition, il est prudent de dire que le kaiju géant s’unira à un moment donné pour affronter la nouvelle menace. Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 31 mars.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, IMAX, Godzilla, King Kong