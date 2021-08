Dua Lipa et Elton John unissent leurs forces avec la chanson « Cold Heart »

Célébrant son amitié avec Elton John, l’une des figures légendaires les plus importantes de la musique, Dua Lipa l’a rejoint grâce au travail du trio australien de musique électronique PNAU sur un nouveau morceau collaboratif intitulé « Cold Heart ».

Avec un rythme électronique doux qui cherche à secouer les pistes de danse, Elton John chante une mélodie composée de certaines de ses chansons les plus emblématiques, dont « Sacrifice », « Kiss The Bride » et « Rocketman », dont Dua Lipa est en charge de interprétant son refrain comme un refrain tout au long de la chanson.

« Cold Heart » présente un style similaire à ce qu’ont fait Elton John et PNAU en 2012 avec l’album « Good Morning To The Night », dans lequel les chansons du chanteur ont été renouvelées au point d’en faire des chansons totalement inédites. De plus, cette nouvelle version accompagne l’annonce par PNAU de nouvelles collaborations avec John dans un avenir proche.

Elton John avait déjà anticipé l’arrivée de cette nouvelle chanson via son compte Instagram, où il a écrit : « Dua, je t’adore, et ça a été une expérience incroyable de faire ça ensemble. J’ai hâte que vous l’entendiez tous. »

Elton John faisait partie de la diffusion en ligne « Studio 2054 » de Dua Lipa en novembre dernier et les deux avaient partagé des microphones lors d’une émission spéciale sur Instagram un mois plus tôt. En début d’année, la chanteuse a également participé en tant qu’invitée à l’association John’s en soutien aux personnes atteintes du sida.

Récemment, Elton John a fait des commentaires vraiment favorables envers de jeunes artistes tels que Dua Lipa, Lorde ou Billie Eilish lors d’une interview pour Apple Music, notant qu’il a toujours aimé se tenir au courant des nouvelles tendances dans le monde de la musique. Dans le 300e épisode de son émission de radio « Rocket Hour », John a célébré l’occasion en interprétant sa propre version de « Levitating ».