Date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série attendent vraiment cet épisode car après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Alors maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous êtes également à la recherche de la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous vous informerons de tous les détails possibles concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam. Outre sa date de sortie, nous vous indiquerons comment regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, sachons toutes ces choses.

C’est une série médicale américaine. il est basé sur un livre intitulé Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital et le nom de l’auteur de ce livre est Eric Manheime. Le premier épisode de cette série est sorti le 25 septembre 2018 et juste après la sortie de cette série, il a réussi à attirer beaucoup de fans et de popularité en très peu de temps.

L’histoire de cette série se déplacera autour d’un nom de personnage, le Dr Max Goodwin, alors qu’il devient le directeur médical de l’un des plus anciens hôpitaux publics des États-Unis, désireux d’améliorer la structure négligée en divisant sa bureaucratie pour offrir une excellente supervision aux patients. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam. Vous serez heureux de savoir que c’est officiellement confirmé.

Date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam. Le nom du troisième épisode de cette saison est Big Day et il sortira le 4 octobre 2022. Si vous voulez regarder cet épisode, vous devrez marquer cette date et vous pourrez le regarder à la date indiquée.

Où diffuser New Amsterdam?

Si vous êtes curieux de regarder cette série, vous pouvez la regarder sur NBC et c’est le réseau officiel de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses plateformes de streaming comme Peacock, Vudu et Prime Video. Vous pouvez accéder à tous les épisodes précédents ici à tout moment. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Spoilers

Voici les spoilers de cet épisode.

Une explosion lors d’une cérémonie de mariage envoie un flot de fêtards blessés à New Amsterdam; Max et Wilder se démènent pour trouver un groupe sanguin rare pour sauver le marié. en aidant une fille à sortir d’un état catatonique, Iggy apprend la vérité sur le mariage.

Liste des épisodes de la saison 5

Voici la liste des épisodes de la saison 5.

À déterminer

Hameçon, ligne et plomb

Grand jour

Liste des acteurs de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Ryan Eggold comme Dr Max Goodwin

Janet Montgomery dans le rôle du Dr Lauren Bloom

Freema Agyeman dans le rôle du Dr Helen Sharpe

Jocko Sims dans le rôle du Dr Floyd Reynolds

Tyler Labine comme docteur Ignatius

Anupam Kher en tant que docteur Vijay Kapoor

Alejandro Hernandez dans le rôle de Casey Acosta

Em Grosland comme Kai Brunstetter

Christine Chang comme docteur Agnès Kao

Nora & Opal Clow dans le rôle de Luna Goodwin

Stacey Raymond comme Kerry Whitaker

Megan Byrne comme Gladys

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam, où pouvez-vous regarder cette série en ligne, combien d’épisodes seront présents cette saison, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 5 de New Amsterdam, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous. Nous vous aiderons à résoudre tous vos doutes et problèmes.

