Natalia Dyer ne comprend pas pourquoi les gens se soucient de leur relation avec la co-vedette de Stranger Things

Choses étranges La star Natalia Dyer a admis qu’elle ne comprenait pas pourquoi les gens lui posaient des questions sur sa relation avec sa co-star Charlie Heaton.

Dyer joue Nancy Wheeler dans l’émission à succès Netflix avec Heaton jouant son petit ami à l’écran Jonathan Byers. En plus de jouer le rôle du petit ami et de la petite amie dans la série, le couple se fréquente également dans la vraie vie – un fait qui semble piquer l’intérêt des fans.

Cependant, Dyer admet qu’elle est « curieuse » de savoir pourquoi les gens veulent en savoir plus sur leur relation.

Stranger Things met en vedette Natalia Dyer et Charlie Heaton. Crédit : Alamy

Elle a déclaré à Cosmopolitan : « Je suis toujours curieuse de savoir pourquoi cela se produit. Pourquoi les gens veulent-ils le savoir ?

« Je pense que c’est un instinct naturel de vouloir en savoir plus sur les gens qui sont sur vos écrans pendant des heures, sur ce qu’ils sont dans la vraie vie.

« [But] maintenant que j’en ai expérimenté l’autre côté… Cela semble tellement cliché, mais je ne suis aussi qu’une personne.

« Certaines personnes sont très douées pour être ouvertes et partager, et d’autres se sentent un peu plus à l’aise de garder certaines choses pour elles-mêmes. »

Alors que les gens pourraient être laissés dans l’ignorance de la vie privée des acteurs, les fans auront bientôt la chance de savoir comment Nancy et Jonathan s’entendent en tant que Choses étranges revient pour une quatrième saison plus tard ce mois-ci.

Natalia Dyer dans le rôle de Nancy Wheeler aux côtés de Jonathan Byers de Charlie Heaton. Crédit : Netflix

L’intrigue démarre six mois après la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins.

Le synopsis officiel de Netflix révèle : » Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses.

« En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, présentant un horrible mystère qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down. »

Aux côtés de Dyer et Heaton, les anciens membres de la distribution reviendront, notamment Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp et Gaten Matarazzo, ainsi que Winona Ryder et Joe Keery.

Bien qu’il ne soit pas encore diffusé, Choses étranges devrait avoir une cinquième et dernière saison.

Dans une déclaration plus tôt cette année, les créateurs Matt et Ross Duffer ont déclaré: «Il y a sept ans, nous avons planifié l’arc complet de l’histoire pour Choses étranges.

« A l’époque, nous avions prédit que l’histoire durerait quatre à cinq saisons. Il s’est avéré trop grand pour être raconté en quatre, mais – comme vous le verrez bientôt par vous-mêmes – nous nous précipitons maintenant vers notre finale. La quatrième saison sera l’avant-dernière saison; la saison cinq sera la dernière.