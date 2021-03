Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.020 maintenant disponible, corrige enfin les décorations et les plantages de festival

Mise à jour 2: Le patch 1.020 d’Assassin’s Creed Valhalla est maintenant disponible au téléchargement sur PS5 et PS4. Heureusement, ce n’est qu’un très petit téléchargement. Espérons que le Festival d’Ostara est finalement Travailler comme prévue!

Mettre à jour: Ubisoft a confirmé que le prochain patch pour Assassin’s Creed Valhalla sera déployé le vendredi 26 mars. Comme prévu, la mise à jour vise à résoudre les problèmes de plantage qui ont été introduits avec le Festival d’Ostara. Il devrait également restaurer à la fois la décoration des colonies et la fonctionnalité du festival. phew.

Nous déploierons une mise à jour demain, le 26 mars à 12h00 UTC *, pour remédier aux crashs rencontrés par les joueurs depuis la sortie du Festival d’Ostara. Les décorations de colonie et les quêtes de décoration seront réactivées avec cette mise à jour. * 8 h 00 HE / 5 h 00 PT pic.twitter.com/tY6BkYuqSm – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 25 mars 2021

Nous mettrons à jour cet article à nouveau une fois le correctif mis en ligne.

Histoire originale: Une nouvelle mise à jour pour Assassin’s Creed Valhalla devrait bientôt sortir sur PlayStation 5 et PS4. Le correctif entrant a été repéré sur les serveurs de Sony par Taille du jeu PlayStation, suggérant que sa sortie est imminente.

Alors à quoi ça sert? Eh bien, la semaine dernière, le festival Ostara fraîchement ajouté a réussi à causer des problèmes de crash généralisés. Ubisoft a rapidement pris des mesures, supprimant le système de décoration des colonies ainsi que diverses activités du festival. Cela a censément arrêté le crash, mais les joueurs se sont retrouvés avec un festival cassé et aucun moyen de personnaliser leur règlement.

En tant que tel, nous ne pouvons que supposer que cette mise à jour va résoudre le problème initial et restaurer les fonctionnalités de décoration et de festival. Avec un peu de chance cela fonctionne, car si ce n’est pas le cas, nous craignons que même les joueurs de Valhalla les plus engagés ne commencent à perdre patience avec le support post-lancement du jeu.

Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de publier sur le patch une fois qu’il sera disponible au téléchargement.