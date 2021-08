La bande-annonce du requin de Noah libère un grand blanc préhistorique aux proportions bibliques

Wild Eye Releasing vient de marteler les eaux pour leur prochain film d’horreur Le requin de Noé. Vous m’avez bien entendu ! Des fabricants de Le VelociPastor etTsunambee (Ça va piquer un peu..), Le requin de Noé nage votre chemin ! C’est votre conte standard sur l’arche : un télévangéliste en quête de gloire et son équipe de tournage se sont mis à la recherche de la légendaire arche de Noé, mais découvrent qu’elle est protégée à la fois par une ancienne malédiction et par un grand requin blanc préhistorique. Prenez une bouchée de cette bande-annonce, vous savez que vous voulez!

Le film a été réalisé par le cinéaste d’horreur indépendant Mark Polonia (Invasion de l’empire des singes, Bigfoot contre. Des morts-vivants, Peter Rottentail) et met en vedette Jeff Kirkendall (Requin Jurassique 2 : Aquapocalypse, Massacre de la baby-sitter : Heavy Metal), Tim Hatch (Retour à Splatter Farm, Sasquatch congelé), Jamie Morgan (L’homme sans pantalon, La mariée du loup-garou), Samantha Coolidge (Enfants de Camp Blood) et Ryan Dalton (Monde des dunes).

Les jumeaux Mark et son frère John Polonia (décédé à 39 ans) ont fait une corne d’abondance de films d’horreur indépendants dès leur adolescence. À dix-neuf ans, ils se sont fait un nom avec le tournage en vidéo de 1987 Ferme aux éclaboussures. Après cela, ils se sont lancés dans la création de leur saveur de films pour une base de fans voraces désireux de hurler d’horreur et de joie devant les créations faites sur ce que les frères appellent « pas à petit budget mais à micro-budget ». Ensemble, ils ont écrit, réalisé et produit plus de 40 longs métrages, principalement dans les genres d’horreur et de science-fiction, et sont maintenant des icônes cultes du cinéma à petit budget.

En 1996, le film d’invasion extraterrestre des frères Mangeoires a été repris par Blockbuster au lendemain du succès commercial de Jour de l’indépendance et est devenu le numéro 1 de la location de films indépendants de Blockbuster pour l’année. Avec John Polonia et son collègue réalisateur de films de série B Jon McBride (Camp de cannibale, Massacre à la déchiqueteuse), dans leur premier film ensemble, Mangeoires raconte une invasion de la Terre par de petits monstres mangeurs de chair caoutchouteux sans bouche. Cela a marqué la première large distribution des Polonias et a ouvert la voie à de futures versions. Piranhas tueurs, lapins de Pâques tueurs, maisons hantées, voyages sur Mars, démons assortis, tous ont été couverts au cours de plusieurs décennies de tournage.

Mark parle de leur processus de réalisation de films en disant : « Nos films relèveraient facilement du micro-budget, pas du petit budget. Nous tirons le meilleur parti de ce que nous avons à notre disposition. Il faut toujours avoir une autre source de revenus lorsque l’on poursuit ceci car les retours financiers sont limités, mais en fin de compte, c’est le plaisir que vous tirez de la création d’un film. La passion y joue un grand rôle. «

Pour plonger plus profondément dans le monde des icônes du micro-budget, vous pouvez lire le livre auto-édité de Douglas Waltz « Monstervision: The Films of John and Mark Polonia ». Le livre de poche est une chronique de 55 films, certains produits conjointement par les frères, et le reste uniquement par Mark Polonia qui comprend des interviews de leur famille de films et des photos des coulisses. Le requin de Noé sera disponible en VOD et DVD en novembre chez Wild Eye Releasing.

Sujets : Requin de Noé