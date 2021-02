Droit de l’espace: le tribunal spatial de Dubaï pour régler les différends mondiaux

03 févr.2021 09:39:57 IST

Dubaï a annoncé lundi la création d’un « tribunal spatial » pour régler les litiges commerciaux, alors que les EAU – qui envoient également une sonde sur Mars – renforcent leur présence dans le secteur spatial. Le tribunal sera basé au Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts, un centre d’arbitrage indépendant d’inspiration britannique basé sur la common law. Le droit spatial est régi par des conventions et résolutions internationales, y compris le Traité sur l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies qui est entré en vigueur en 1967. Plusieurs États ont également signé des accords bilatéraux ou multilatéraux pour réglementer leurs activités spatiales.

Cependant, alors que jusqu’à récemment, le domaine était presque exclusivement le domaine des nations et des institutions, l’espace est devenu une question commerciale impliquant de plus en plus d’entreprises privées.

«Une industrie spatiale intégrée, soutenue par des ressources humaines, des infrastructures et des recherches scientifiques, est en cours», a déclaré Zaki Azmi, juge en chef des tribunaux du DIFC, dans un communiqué. « The Courts of Space est une initiative mondiale qui fonctionnera en parallèle, aidant à construire un nouveau réseau de soutien judiciaire pour répondre aux exigences commerciales strictes de l’exploration spatiale internationale au 21ème siècle. »

Créés en 2004, les tribunaux DIFC attirent déjà de nombreuses entreprises étrangères pour arbitrer leurs litiges commerciaux mais ne disposaient pas encore de tribunaux spécialisés dans les activités spatiales des entreprises privées.

Azmi a déclaré qu’à mesure que le commerce spatial se mondialise, les accords commerciaux complexes qui les régissent « exigeront également un système judiciaire tout aussi innovant pour suivre le rythme ».

Les EAU, qui accueillent sept émirats dont Dubaï, ont investi massivement dans le secteur spatial ces dernières années. Après avoir envoyé son premier astronaute dans l’espace en 2019, le pays a lancé l’année dernière une sonde nommée «Hope» vers Mars. Il doit atteindre sa destination la semaine prochaine.

« Ce fut pour nous une révélation que nous devons fournir aux EAU la bonne infrastructure (en cas de litige) », a déclaré Amna Al Owais, greffière en chef des tribunaux DIFC. AFP.

« Nous voulons placer le décor en termes de ce que les tribunaux peuvent faire. Nous pensons qu’il y aura un énorme appétit pour cela », a-t-elle déclaré, citant comme exemples des désaccords sur les achats de satellites ou des collisions entre appareils dans l’espace.

Les entreprises et institutions basées à la fois aux Emirats Arabes Unis et à l’étranger auront désormais la possibilité d’accepter de porter plainte devant le tribunal, avec de nouveaux contrats spécifiant potentiellement la nouvelle «cour spatiale» comme forum de résolution des différends.

La nation riche en pétrole, dont les gratte-ciel colossaux et les mégaprojets l’ont mis sur la carte du monde, espère que de nouvelles industries d’un autre monde pourraient stimuler son avenir économique. Il étudie également d’autres nouvelles frontières – le tourisme spatial et l’exploitation minière – et a élaboré des plans pour aider également à réglementer ces industries naissantes.

