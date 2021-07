Voici comment Freddie Mercury a écrit son hommage à Elvis Presley

En 1979, deux ans après la mort d’Elvis Presley à l’âge de 42 ans, le groupe Queen sort la chanson « Crazy Little Thing Called Love », que son chanteur Freddie Mercur Mer a écrite en hommage au soi-disant « roi du rock et rouler. « .

Le morceau est devenu l’un des emblèmes majeurs de la discographie de Queen et selon Roger Taylor et Brian May, il n’a fallu que dix minutes à Mercury dans une baignoire pour l’écrire, révélant les curieuses origines de la chanson dans sa série pour YouTube « Queen The Greatest », dans lequel ils analysent certains des moments les plus importants du groupe.

Brian May note que les membres du groupe cherchaient un moyen de changer leur processus d’enregistrement après avoir sorti sept albums en faisant « une chose très indulgente d’entrer en studio sans idées, ou très peu d’idées et de le faire à partir de zéro ».

« La première chose que nous avons faite a été » Crazy Little Thing Called Love « , et Fred a écrit la chanson dans la baignoire en 10 minutes environ », a déclaré Roger Taylor. May a fait remarquer le grand amour de Mercury pour la musique d’Elvis, notant qu’au moment où il a présenté les paroles au reste du groupe, la chanson était pratiquement terminée.

«Et je pense que le son que Mack (Reinhold, ingénieur du son) était en train de concevoir lui-même pour créer, ces sons ambiants réels et très élémentaires dans le studio ont apporté une grande contribution. Cela sonne très authentique, tout y est comme le son original du rock and roll », a commenté Brian May.

À sa sortie, « Crazy Little Thing Called Love » a été la première chanson de Queen à atteindre le numéro 1 du Billboard Hot 100 Singles Chart. En plus d’être numéro deux sur le Singles Chart officiel du Royaume-Uni, elle reste à ce jour l’une des plus mélodies reconnaissables du groupe.