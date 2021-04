Zelda: Breath of the Wild-Glitch apporte des compagnons pour tout le jeu

Nous errons habituellement dans La légende de Zelda: le souffle de la nature avec Link à travers les forêts et les terres de tout Hyrule pour envoyer le méchant Ganon de la scène. Sur le chemin, nous rencontrons des visages comme les champions ou les guerriers d’Hyrule, mais cela sert plus à faire avancer l’intrigue et moins à une prémisse coopérative.

Mais même si Link sort normalement de son existence tout seul au cours de son voyage, la communauté BotW a maintenant découvert un pépin qui contrecarre la solitude du jeune aventurier et le fait de manière permanente.

Activez le compagnon dans Breath of the Wild, voici comment!

Le compagnon est le Goron Yunobo, sur lequel nous régulièrement Death Mountain rencontrer. Comme prévu par Nintendo, il reste en place, il n’est donc disponible que sur Death Mountain. Mais avec cette astuce très simple, nous pouvons en faire la nôtre compagnon permanent faire.

Comme l’explique YouTuber ThornyFox, nous avons juste besoin du Pont Eldin atteindre en ville Goronia, pendant la quête Vah Rudania « La bête divine Vah Rudania ». C’est le moment après que vous ayez dû tirer Yunobo comme un boulet de canon avant d’entrer dans la construction.

Ici, nous devons utiliser un objet pour pousser un peu Yunobo dans la rue. Cela peut être fait, par exemple, en utilisant un chariot avec le Module magnétique cliquez (il doit être en métal) et lancez-le sur lui. Si nous avons fait cela correctement et qu’il est maintenant en dehors de la limite, après une courte discussion, nous pouvons nous appuyer sur un nouvel ami qui suit Link partout. Et par partout, nous entendons vraiment partout! Il est préférable de l’essayer vous-même.

Ailleurs, un fan a montré comment Souffle de la nature en VR ressemblerait, tandis que d’autres ont programmé l’énorme expansion « Second Wind ». La communauté Zelda est extrêmement créative et toujours très active en ce qui concerne BotW: