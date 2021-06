Le film d’animation Le Seigneur des Anneaux La guerre des Rohirrim se déroule chez Warner Bros.

Warner Bros. et New Line Cinema se tournent vers la Terre du Milieu pour une nouvelle aventure cinématographique. Le studio a officiellement annoncé Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Cette toute nouvelle fonctionnalité d’anime est une préquelle qui se déroule environ 250 ans avant les événements de La communauté de l’anneau. Il racontera l’histoire de Helm Hammerhand, un personnage important des œuvres de JRR Tolkien, l’homme qui a créé l’original Le Seigneur des Anneaux histoires.

UNE #Le Seigneur des Anneaux Le film d’animation est en préparation chez New Line Cinema et Warner Bros. Animation. « Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim » racontera l’histoire inédite de Helm’s Deep et du roi de Rohan – Helm Hammerhand. pic.twitter.com/W4IPmUlmB0 – Tomates pourries (@RottenTomatoes) 10 juin 2021

Kenji Kamiyama (Blade Runner : Black Lotus, Ghost in the Shell : Stand Alone Complex) est défini sur direct. Jeffrey Addiss et Will Matthews (Cristal noir : l’âge de la résistance) écrira le scénario. De plus, Philippa Boyens, qui a aidé à écrire les scripts de la trilogie live-action de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux, servira de consultante. Joseph Chou produit. Carolyn Blackwood, directrice de l’exploitation chez Warner Bros. Pictures Group, et Richard Brener, président et directeur de la création chez New Line Cinema, ont déclaré ceci dans une déclaration commune.

« Nous tous chez New Line ressentons une profonde affinité pour le monde extraordinaire J. R. R. Tolkien créé, alors l’opportunité de replonger dans la Terre du Milieu avec l’équipe de Warner Bros. Animation est un rêve devenu réalité. Les fans connaissent Helm’s Deep comme le théâtre de l’une des plus grandes batailles jamais filmées et, avec bon nombre des mêmes visionnaires créatifs impliqués et le brillant Kenji Kamiyama à la barre, nous ne pourrions être plus excités de livrer une nouvelle vision de son histoire qui invitera le public mondial à découvrir la saga riche et complexe de la Terre du Milieu d’une nouvelle manière passionnante. »

La guerre des Rohirrim est dit être sur la voie rapide chez Warner Bros. et l’intention est de le sortir dans les cinémas du monde entier. Bien que le projet en soit encore à ses débuts, le casting vocal est en cours, bien qu’aucun membre de la distribution n’ait été révélé pour le moment. Sam Register, président de Warner Bros. Animation, a déclaré ceci.

« Ce sera encore une autre représentation épique du monde de JRR Tolkien qui n’a jamais été racontée auparavant. Nous sommes honorés de nous associer à une grande partie du talent incroyable derrière les deux trilogies cinématographiques, ainsi qu’à de nouvelles personnalités créatives pour raconter cette histoire. Et c’est ainsi que commence . »

Le film se concentrera sur Helm Hammerhand. Le personnage était autrefois le roi du Rohan. Il est touché dans Les deux tours comme Helm’s Deep, le lieu de la bataille décisive du film, porte son nom. Mais ce film est sur le point de raconter son histoire plus complètement.

C’est loin d’être le seul Le Seigneur des Anneaux projet actuellement en cours. Amazon tourne une émission télévisée basée sur les œuvres de JRR Tolkien. Ils ont déjà pris un engagement sur plusieurs saisons et on s’attend à ce que ce soit l’une des émissions de télévision les plus chères jamais réalisées, sinon la plus chère. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Wrap.

