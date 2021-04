Dragon Ball Super révèle un grand secret des anges

Dragon Ball Super a révélé un petit détail nouveau sur le fonctionnement des pouvoirs des anges. Cette révélation a été trouvée dans le manga du chapitre 71 de Dragon Ball Super, dans lequel Goku continue de s’entraîner avec Whis pour mieux maîtriser l’instinct Ultra.

Cela illumine apparemment Goku Quant à la différence entre la version de Ultra instinct qui utilise le saiyan et la version que les anges utilisent. -Whis demande à Goku quelle est la différence entre lui et les anges, et la réponse est apparemment que les anges sont toujours dans l’état Ultra Instinct, grâce à une stabilité parfaite du cœur et de l’esprit.

Ce genre de sérénité au combat a été ce que Whis a conduit à la fois à Goku et Végéta vers l’apprentissage, depuis le début de Dragon Ball Super.

En secret, il a appris à Goku et Vegeta à être des combattants d’équipe mieux synchronisés, afin que les deux guerriers Saiyan puissent avoir une meilleure chance d’y parvenir. tournoi de pouvoir.

Le fait qu’Ultra Instinct soit à la fois un état d’esprit et un «pouvoir» est quelque chose que le manga Dragon Ball Super a rendu beaucoup plus clair que l’anime. Même Maître Roshi a pu en profiter pendant un bref instant.