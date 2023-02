Idris Elba se déclare le prochain James Bond : « Je ne serai pas ce type »

Populaire James Bond choix Idris Elbe s’est exclu une fois pour toutes de la course pour le rôle de 007. Au moins, Elba espère sans doute que c’est une fois pour toutes. S’adressant au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï (via AP News), Elba a été interrogé sur son prochain film Netflix, Luther: Le Soleil Déchuet s’il y avait une chance qu’il reprenne le rôle de Bond de Daniel Craig, qui a mis fin à son mandat avec 2021 Pas le temps de mourir.





« Il fait très sombre. Nous travaillons sur l’émission de télévision depuis environ 10 ans et donc l’ambition naturelle est de la porter sur grand écran, et nous sommes donc ici avec le premier film. Vous savez, beaucoup de gens parlent d’un autre personnage qui commence par ‘J’ et se termine par ‘B’, mais je ne vais pas être ce type. Je serai John Luther. C’est qui je suis.

Elba n’aurait pas pu être plus clair dans sa réponse, s’engageant dans le rôle de DCI John Luther et déclarant sans équivoque qu’il ne jouerait pas James Bond. Les journalistes et les fans de 007 et d’Elbe vont-ils donc laisser tomber maintenant ? Probablement pas, malheureusement.

Mais ne soyez pas déçu, car Elba a sa propre franchise Bond-esque en tête. L’acteur espère lancer quelque chose qui ressemble à la série d’espionnage de longue date avec son personnage de détective Luther, qui dirigera son premier film dans le prochain Luther: Le Soleil Déchu.

La suite épique de la saga télévisée primée Luther: Le Soleil Déchu commence par un horrible tueur en série terrorisant Londres, tandis que le détective brillant mais déshonoré John Luther (Idris Elba) est assis derrière les barreaux. Bien sûr, comme le montrent les images, Luther ne restera pas enfermé très longtemps dans une cellule. Hanté par son incapacité à capturer le cyber psychopathe qui le nargue désormais, Luther décide de s’évader de prison pour terminer le travail. Et, ceci étant DCI John Luther, ce travail sera terminé par tous les moyens nécessaires.





Aaron Taylor-Johnson est le dernier favori de 007

Le haut de la « liste de souhaits 007 » contient souvent les mêmes noms encore et encore. Des gens comme Henry Cavill, Tom Hardy et Idris Elba se trouvent généralement en tête de file, mais maintenant un nouveau nom est venu par derrière pour prendre la première place : Train à grande vitesse étoile Aaron Taylor-Johnson.

Les rumeurs de l’implication de Taylor-Johnson ont commencé plus tôt cette année, avec des sources affirmant que l’acteur a eu une réunion prometteuse sur la reprise du rôle avec James Bond producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. « Et, évidemment, l’ancêtre des coups de casting : James Bond. Les rumeurs d’Aaron Taylor-Johnson sont vraies – il s’est assis avec la productrice Barbara Broccoli, et la réunion s’est bien déroulée, selon les sources », ont déclaré des initiés à l’époque.

Connu pour des rôles dans les goûts de Kick-Ass, Godzilla, Avengers : L’Ère d’Ultron, le thriller psychologique Animaux nocturnes, et de Christopher Nolan Principe, Taylor-Johnson semble être un choix populaire pour le rôle de 007, l’acteur ayant maintenant répondu aux rumeurs en cours. « C’est flatteur », a-t-il déclaré. « Vous pouvez avoir quelque chose de vraiment positif [written about you], mais vous pouvez aussi avoir quelque chose de vraiment négatif qui peut circuler. Vous voulez juste rester dans votre voie, rester ancré, rester avec les gens que vous aimez et vous aimer en retour, et rester dans ce monde. Parce qu’au moment où tu commences à croire ce que les gens disent de toi, tu as perdu ton putain d’esprit. Vous l’avez perdu. »

Luther: Le Soleil Déchu devrait sortir dans certains cinémas le 24 février avant sa sortie en streaming le 10 mars par Netflix.