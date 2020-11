Taylor Lautner n’est pas Sharkboy dans le spin-off We Can Be Heroes de Netflix et les fans sont furieux

Les fans de Taylor Lautner sont furieux qu’il ne soit pas revenu en tant que Sharkboy dans Netflix On peut être des héros. Le prochain film de Robert Rodriguez se déroule dans le même univers que son film bien-aimé de 2005, Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, dans laquelle Lautner a joué à l’âge de 13 ans. Dans le film 2020, Sharkboy et Lavagirl sont plus âgés et parents, qui sont là pour aider la jeune génération et avoir un enfant à eux. Le film met en vedette Priyanka Chopra, Christian Slater, Sung Kang, Boyd Holbrook et Pedro Pascal.

Tu veux te sentir vieux? Sharkboy et Lavagirl sont maintenant parents (et leur fille est jouée par Vivien Lyra Blair alias Girl from BIRD BOX) WE CAN BE HEROES sort dans le monde entier sur Netflix le jour du Nouvel An pic.twitter.com/W9RtNibQij – NetflixFilm (@NetflixFilm) 18 novembre 2020

Taylor Dooley revient en tant que Lavagirl dans On peut être des héros, mais Taylor Lautner n’est pas dans le film. Netflix a partagé la première image en tant que Dooley en tant que Lavagirl ce matin, et les fans des aventures de Sharkboy & Lava Girl en 3D ont rapidement remarqué que Lautner n’était pas l’acteur sous le nouveau masque. L’armée de partisans de Lautner s’est rendue sur les réseaux sociaux ce matin pour exprimer sa frustration face à Netflix et à Robert Rodriguez pour ne pas avoir ramené l’acteur.

Un fan de Taylor Lautner demande: « Que faisait Taylor Lautner qui était si important qu’il ne pouvait pas nous aider à revivre notre enfance une seconde? » Un autre fan demande: « Qui est cet imposteur de Sharkboy, où est Taylor Lautner? » Il y a beaucoup de questions autour de l’absence de Lautner de On peut être des héros. « Si vous ne pouviez pas obtenir Taylor Lautner, quel est exactement l’intérêt de cette existence? » Depuis qu’il a joué dans le crépuscule saga, Lautner a été en grande partie calme et n’a assumé que quelques rôles ces dernières années, ce qui laisse supposer qu’il a plus que probablement refusé le rôle.

Un autre utilisateur de médias sociaux demande: « Comment Taylor Lautner refuse-t-il des pièces Netflix et de la presse gratuite … » Un autre fan dit: « Si Taylor Lautner n’est pas dans le spin-off de Sharkboy et Lavagirl, je ne veux pas le voir », ce qui a été répété à plusieurs reprises depuis qu’il a été révélé que Taylor Lautner ne jouerait aucun rôle dans On peut être des héros. « Je suis désolé mais Taylor Lautner sera toujours THE Sharkboy et Netflix aurait dû faire tout son possible pour le sortir de la grotte où il se cache. Je veux mon expérience de nostalgie de 2005! » Pour autant que nous sachions, Lautner ne se cache pas vraiment dans une grotte, il prend juste une pause dans le monde du théâtre.

Taylor Lautner semble préférer une vie hors des yeux du public après le succès intense de la crépuscule saga. Le jeune acteur vit toujours avec ses parents à Valence, en Californie et n’a pas l’intention de déménager. « Ce que j’aime, c’est que ma vie à la maison n’a pas changé. J’aide toujours avec les ordures. J’aide toujours avec la pelouse », at-il dit dans une interview. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas qu’il était intéressé par une nouvelle équipe avec Robert Rodriguez et Taylor Dooley pour On peut être des héros. Vous pouvez consulter la première image de Lavagirl et Sharkboy du film 2021 ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Netflix Compte.

Comment Taylor Lautner vient de refuser une pièce de monnaie Netflix et une presse gratuite … pic.twitter.com/ElLxOhqO4g – Alex. (@makeupIady) 18 novembre 2020

Si Taylor Lautner n’est pas dans le spin-off de Sharkboy et Lavagirl, je ne veux pas le voir. pic.twitter.com/hrDss1ehHk – Kevin Hernandez (@ Kevin_h131) 18 novembre 2020

Je suis désolé mais Taylor Lautner sera toujours LE sharkboy et Netflix aurait dû faire tout son possible pour le faire sortir de la grotte où il se cache. Je veux mon expérience pleine de nostalgie de 2005! pic.twitter.com/LCGjZp8Znj – Nala (@currambalana) 18 novembre 2020

Maintenant, ce que faisait Taylor Lautner était si important qu’il ne pouvait pas nous aider à revivre notre enfance une seconde https://t.co/F9460lYswI – throatzilla (@dojamowry) 18 novembre 2020

si vous ne pouviez pas obtenir Taylor Lautner, quel est exactement le point de cet existant? https://t.co/5Lp8NiK9go – comme par magie à Paris (@knowleskravitz) 18 novembre 2020

QUI EST CET IMPOSTEUR DE SHARKBOY O EST TAYLOR LAUTNER pic.twitter.com/cHmv3bg6rF – alias (@itsjustanx) 18 novembre 2020

Madame, ce n’est pas Taylor Lautner, qui est cet imposteur? pic.twitter.com/ZO98KIq6kE – Hassan Chammout (@ChammoutHassan) 18 novembre 2020

pas eux faisant un nouveau sharkboy et lavagirl sans mr. Taylor Lautner pic.twitter.com/GU3a8vqtpo – mia ʕ • ᴥ • ʔ (@yvestvmor) 18 novembre 2020

comme???? qui est-ce et où est taylor lautner ???? pic.twitter.com/c1wz600Tkn – LA VIE CONTINUE⁷✾ (@SHADOWJOONG) 18 novembre 2020

Attendez donc Taylor Lautner n’est pas de retour en tant que Sharkboy? Et c’est pourquoi ils ont donné un casque au nouvel acteur pic.twitter.com/cRCEJyZQZK – franco de rivia (@ARKHAMSKlNG) 18 novembre 2020

Alors tu me dis que Taylor Lautner n’est pas de retour en tant que Sharkboy ??? pic.twitter.com/8PDDI6sDCY – Z (@okokalrightZain) 18 novembre 2020

Ce n’est PAS Taylor Lautner EXPLIQUEZ-VOUS https://t.co/CejfrxsWM0 – Film Poser ™ ️ Gabriela fait NaNo🎄 (@ gaby_burgos27) 18 novembre 2020

Sujets: We Can Be Heroes, Netflix, Streaming