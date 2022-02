Tom Holland au film Peaky Blinders ?

in

Bbc

L’acteur de Spider-Man a reconnu qu’il avait auditionné pour la série dans le passé sans succès, mais maintenant il aurait une seconde chance dans le monde des Shelby.

© GettyTom Holland

Tom Holland Il est l’acteur du moment à Hollywood. Le rôle principal dans le blockbuster Spider-Man : Pas de retour à la maisonajouté à un autre film qui marche aussi bien, l’adaptation cinématographique de l’iconique jeu vidéo Inexploré, en a fait une référence obligée quand on parle du septième art au présent. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient « il pleut » nouveaux projets.

En ce sens, le jeune homme a admis que dans le passé, il avait auditionné sans succès pour la populaire série de la BBC, Peaky Blindersle drame historique mettant en vedette Cillian Murphy qui raconte l’histoire d’une famille de gangsters opérant à Birmingham dans les années 1920. Il semble qu’à cette époque, Holland n’ait pas fait mine d’être embauché.

Tom Holland ferait cette fois partie de Peaky Blinders

Cependant, le temps passe et les conditions changent. Aujourd’hui et après la révélation de l’interprète de Peter Parker, Steven Chevaliercréateur de l’émission de télévision qui a de l’espace dans le Bbc et Netflixil a dit Association de presse: «Ce devait être un rôle assez important pour lequel j’auditionnais. Mais s’il veut revenir pour le film, nous l’aurons. »confirmant ainsi la volonté du créatif de travailler avec Holland.

Jusqu’à maintenant Tom Holland Il n’a pas répondu sur cette nouvelle opportunité qui s’offre à lui dans sa carrière professionnelle réussie qui fait tant de bruit aujourd’hui. La vérité est qu’il ne serait pas surprenant que l’interprète accepte de jouer dans le film Peaky Blindersla série qui en est actuellement à sa sixième saison à l’antenne et dont un film est prévu dans le futur pour marquer la fin de l’histoire de Shelby.

Le test que tu as fait Tom Holland faire partie du spectacle? L’acteur n’a pas révélé quel personnage il souhaitait incarner, mais Harry Kirton, qui incarne Finn Shelby dans la série télévisée à succès, est entré dans le vif du sujet et a déclaré que si l’audition était en fait récente, le jeune homme a sûrement tenté d’obtenir le rôle d’un des méchants de Peaky Blinders. Maintenant il ne reste plus qu’à attendre la réponse Tom Holland pour Steven Chevalier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂