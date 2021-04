La dernière apparition publique de Luis Miguel: sur la plage et avec une femme

La première tant attendue de la deuxième saison de Luis Miguel sur Netflix a remis le nom du chanteur en première page. Avec seulement 51 ans, Le Mexicain continue d’être l’un des artistes les plus célèbres d’Amérique latine et compte des millions de fans qui suivent ses traces. La série est venue percer quelques mystères de sa vie, qui subsistent jusqu’à aujourd’hui car le Soleil a un profil très bas dans sa vie privée. En fait, sa dernière apparition date de 2020: sur la plage et accompagné d’une femme. Vue!

Bien que Luis Miguel hésite à parler de problèmes intimes, il soutient ouvertement la série Netflix et Il en est même producteur exécutif. Avant le début du tournage, il a eu des conversations avec le protagoniste Diego Boneta et lui a dit des secrets que l’acteur « sera emmené dans la tombe », selon ses paroles. Dans la fiction le chanteur a trouvé un moyen de se montrer plus humainement sans avoir à être exposé.

Quel a été le dernier concert de Luis Miguel?

Le chanteur ne donne généralement pas d’interviews et l’un des derniers accordés remonte à 2015, sur la chaîne argentine TN. Concernant leurs concerts, leurs plus récentes présentations ont été au Caesars Palace de Las Vegas en septembre 2019. Cette année-là, il a fait sa dernière tournée qui l’a emmené dans plusieurs pays d’Amérique latine. Sur son site officiel en ce moment il n’y a plus de concerts annoncés.

Luis Miguel lors de son dernier concert en septembre 2019 (Getty)



En 2020, il a été mis à l’abri, mais il a été montré en public lors d’une publicité après six ans. Bien qu’il n’ait pas mis son image pour une marque depuis 2014, le chanteur a décidé d’apparaître dans une publicité Uber Eats. La même annonce a été faite dans plusieurs pays avec des personnages tels que Kim Kardashian, Rafael Nadal et Naomi Watts. Même au Mexique, Boneta aussi.







La dernière apparition publique de Luis Miguel

La collaboration avec la marque de livraison était sa dernière apparition formelle, mais en décembre 2020, il a été capturé à Acapulco avec une femme. Il est apparu sur l’Instagram de Mercedes Naomi Villador, une mannequin argentine de 39 ans qui a posté une histoire où elle a été vue avec l’artiste mexicain populaire.