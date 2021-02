« Dragon Ball Super »: la technique que Bills apprendrait à Vegeta dans le manga

« Dragon Ball SuperA présenté Vegeta à la formation brutale de Bills aux techniques d’un Dieu de la Destruction. Après avoir tease nonchalamment Vegeta avec une nouvelle tutelle au début du nouvel arc d’histoire de « Dragon BallBills bascule rapidement l’interrupteur et attaque le prince Saiyan.

Dans le Chapitre 69 de « Dragon Ball Super», Factures est laissé seul avec Végéta et commence à le tester mentalement et émotionnellement. Lors de cette première session de formation, Végéta est obligé de revoir les péchés de la race Saiyan et remettre en question sa propre nature sauvage, tout en étant battu encore et encore.

Comme vous vous en souvenez, Goku a appris à contrôler l’Ultra Instinct grâce à la formation précédente qu’il avait avec Merus, l’ange qui aidait le Patrouille galactique. Maintenant, il perfectionne sa technique avec Whis, alors que Végéta regarder impuissants leur croissance rapide.

Depuis toujours, Goku a été au-dessus de la puissance de Prince des Saiyan, mais cela pourrait changer avec la formation de Factures. La question que tout le monde se pose est, peut Végéta endurer la formation des Dieu de la destruction? Quelles techniques allez-vous apprendre de lui? Au moins, cette question a reçu une réponse.

LA TECHNIQUE BEERUS QUE VEGETA APPRENDRA DANS «DRAGON BALL SUPER»

Bills a commencé à enseigner à Vegeta en battant ce que signifie être un dieu de la destruction (Photo: Shueisha)

Comme indiqué, la première question initiale de Factures à Végéta est le nombre de planètes détruites par la race Saiyan et le sien Végéta. Après quoi Végéta avoue que Saiyan ils en avaient beaucoup « péchés capitauxCela a causé le karma de leur destruction, Factures en colère qualifie cette notion de ridicule et adopte une approche plus agressive de « éduquer » à Végéta sur l’état d’esprit d’un destroyer.

Avec un seul souffle, Beerus détruire un tout « planète décorativeQui est en orbite autour de votre monde. Végéta est étonné par la puissance d’un Dieu de la destruction, ce qui ne fait qu’exacerber Factures. Dieu prend la leçon du philosophique au physique, frappant Végéta avec force, tandis que « clarifieComment un destroyer devrait voir le monde:

« Tant que les doutes pèsent sur votre âme, ce pouvoir ne sera jamais à vous« , explique Factures à Végéta. « En mettant vos propres crimes de côté, vous vous sentez coupable des péchés de tous les Saiyans. C’est terriblement égocentrique de ta part, mortel». Factures essayez une thérapie pour changer Végéta de la culpabilité à la rage insatiable, en révélant que c’est lui qui a suggéré que Freeza éradiquer le Saiyan.

Vegeta doit se libérer de toute culpabilité s’il veut apprendre sa technique (Photo: Shueisha)

Cette révélation a l’effet désiré: Végéta fait rage de toutes ses forces contre Factures, pour être touché à nouveau, sans toucher. Pour souligner ce point, Factures lui montre de Végéta combien de maîtrise il a sur ses pouvoirs destructeurs, en détruisant l’armure corporelle de Végéta, juste avant des dommages mortels à son propre être.

« Tant que vous êtes piégé par le passé, vous ne dépasserez jamais ce point … Mon esprit est toujours sur la destruction et rien d’autre. Il n’y a donc pas de limite à mon pouvoir. Écoutez, si vous voulez vraiment ce pouvoir, vous devrez détruire toutes les pensées perdues et vous recréer à partir de zéro. Avant la création, la destruction doit venir. Tu comprends?», Il termine avec sa leçon sur le manche.

Cela dit, il est clair que la technique qui Factures veut enseigner Végéta c’est lui Hakai, la technique préférée de Dieux de la destruction. Les fans s’en souviennent Factures il a été impitoyable dans le passé, détruisant des planètes pour des choses aussi banales que simplement parce que sa nourriture n’était pas si bonne. Végéta vous devrez mettre de côté la moralité que vous avez apprise en terre pour développer ce pouvoir.

Beerus est extrêmement dur avec Vegeta pour lui faire passer tout le plus rapidement possible (Photo: Shueisha)

Les fans pensent que ce serait un pas en arrière, considérant qu’au début, le personnage de Végéta a été présenté comme un méchant qui voulait juste tout détruire. Cependant, il ne faut pas oublier que Goku il n’a pas eu à renoncer à son sens de la justice pour pouvoir utiliser Ultra instinctIl n’avait qu’à calmer son esprit agité et mieux gérer ses sentiments pour maîtriser la technique.

Il est probable que Végéta peut faire de même, car il est arrivé au même moment avant Goku quand ils s’entraînaient avec Whis avant de participer à la Tournoi du pouvoir. Cela peut même être un arc de croissance pour lui plus tard, sachant comment contrôler son désir de destruction et étant capable de différencier le bien du mal ainsi que Factures pour pouvoir profiter de son vrai potentiel.