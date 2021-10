We Are OFK est le biopic Indiepop que vous avez toujours voulu jouer sur PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

La meilleure chose à propos de la scène du développement indépendant est sa créativité sans entrave. Et un jeu comme We Are OFK, sur la formation d’un groupe indiepop, est le genre d’expérience qui ne peut exister que dans l’espace. Venant sur PlayStation 5 et PS4, ce biopic jouable vous verra essentiellement jouer à travers une campagne volante à travers cinq épisodes, chaque tranche se terminant par une vidéo musicale interactive jouable.

Ça a l’air génial, hein ? Il devrait sortir en 2022, aux côtés d’un EP réel du groupe titulaire. La bande-annonce et l’article du blog PS sont tous les deux assez créatifs et méritent donc d’être visionnés. Nous allons certainement mettre celui-ci sur notre radar.