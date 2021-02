Daft Punk: Un voyage cosmique à travers l’histoire et la musique des robots électroniques | 45S

Adoré des touristes, mais aussi des puristes de la musique électronique, Daft punk est le duo français qui a pris du monde sous la terre à la musique électronique, et en a fait une légende. Au son de « Autour du monde«Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, ont révolutionné la scène musicale dans le monde, et nous ont fait voyager dans l’espace stellaire sans quitter la Terre. Cette semaine, après 28 ans d’une carrière fulgurante, Daft Punk fait ses adieux, sans toutefois donner plus de détails.

Aujourd’hui dans 45S, nous ferons un voyage à travers sa carrière musicale et des albums comme ‘Découverte‘,’Devoirs‘et le célèbre’Mémoires à accès aléatoire‘, qui a marqué son histoire et, évidemment, le début de la nouvelle ère musicale.

Selon l’Encyclopedia Britannica, le duo français s’est rencontré au lycée, Lycée Carnot, à Paris. Où ils sont devenus de bons amis et ensemble, ils ont participé, brièvement, à un groupe appelé Chérie‘en 1992 avec Laurent Brancowitz. Le fait curieux est que ce groupe était rock. Bangalter jouait de la guitare, Homem-Christo de la basse et Brancowitz de la batterie.

« Beaucoup de punk idiot »

Fait intéressant, le nom vient d’une critique sévère du magazine Créateur de mélodie que Darlin ‘a reçu à propos d’une de ses chansons, où il a décrit le groupe comme «Un tas de daft punk». Cependant, au lieu de l’ignorer, ils l’ont trouvé intéressant. «Nous avons essayé trop fort de trouver le nom ‘Darlin’, et cela s’est passé si vite», A commenté Homen-Christo.

Après ce qui s’est passé, Darlin ‘s’est désintégré, laissant des opportunités à Brancowitz d’être avec Phoenix; tandis que Bangalter et Homen-Christo sont devenus une légende avec Daft punk.

Le voyage des robots

‘Devoirs‘, est l’album studio qui marque le début officiel de la carrière musicale de Duft Punk en 1997, où ils ont frappé la scène de la musique de danse avec « Autour du monde« .

Son apparence a également changé au fil du temps. À l’époque des « devoirs », le duo portait généralement des masques pour cacher leur apparence. Lorsqu’ils ne portaient pas de costumes, ils préféraient être remplacés par l’animation ou se faire masquer numériquement par la presse. Il existe très peu de photos officielles du duo, dont une floue trouvée dans les notes «Devoirs».

L’ère de la découverte

Le 2001, est l’année de la sortie de leur deuxième album studio, Découverte; et que, en plus, ils utilisaient pour la première fois les casques de robots que nous connaissons aujourd’hui.

Sur cet album, des classiques comme « Encore une fois« , »Amour numérique« Y »Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort«A obtenu un succès mondial. Le groupe a déclaré qu’il souhaitait renouer avec ses attitudes en tant qu’enfants. Cela les a amenés à utiliser des échantillons de chansons du 70 Oui 80. L’album atteint position deux au Royaume-Uni et le single «One More Time» a été un succès majeur, atteignant presque le n ° 1 du classement. UK Singles Chart. Une proposition irrésistible basée sur l’électronique, mais à vocation pop.

Dans leur style expérimental fidèle, ils créent en 2003 Interstella 5555 un long métrage d’animation dans le studio japonais Animation Toei. Le matériel a été produit par eux-mêmes, car il s’agit de la réalisation de «Discovery» en vidéo.

L’intrigue raconte l’histoire d’un groupe de pop extraterrestre kidnappé par des humains pour le forcer à jouer sur terre. Chaque chanson de l’album était animée comme un épisode de l’histoire d’enlèvement et de sauvetage par des extraterrestres. Il n’a pas de dialogue et a de légers effets sonores, tels que des coups de feu et des pneus de véhicule

Mémoires à accès aléatoire

En 2013, ils ont sorti leur quatrième et dernier album, ‘Mémoires à accès aléatoire‘, véritable bijou contemporain où l’on peut entendre les bases de la musique américaine des années 70 et 80. L’album a été enregistré avec un orchestre live avec des sessions musicalesIls ont utilisé des machines à percussion, un synthétiseur modulaire et des vocodeurs vintage dans une mesure limitée. Cela explique la raison du son naturel qui nous transporte dans la décennie dorée de la musique disco.

L’album contient un grand nombre de collaborateurs, tels que: Panda Bear, Chilly Gonzales, DJ Falcon, Julian Casablancas, Todd Edwards, Paul Williams, Pharrell Williams et Nile Rodgers, le légendaire leader de Chic, groupe incontournable de l’explosion disco de la fin les années soixante-dix. Les deux derniers ont collaboré au succès mondial, « Être chanceux « ; Single qui leur a valu le plus grand succès de leur carrière, remportant deux Grammys en 2014.

En fait, « Get Lucky » était en quelque sorte un hommage à ces soirées disco du New Yorker Studio 54; dans l’album, ils rendent également hommage à Giorgio Moroder. Nous aimons tous et nous nous souvenons: « Je m’appelle Giovanni Giorgio, mais tout le monde m’appelle Giorgio », il est inévitable d’éviter un sourire, cette phrase restera pour l’histoire.

Les costumes

À l’époque ‘Découverte’ ils se laissent davantage voir. Daft Punk a présenté ses costumes aux téléspectateurs américains à travers une publicité faisant la promotion de leurs nouvelles vidéos pendant le bloc de Cartoon Network, Toonami. Thomas Bangalter a déclaré: ‘Nous ne choisissons pas d’être des robots. Il y a eu un accident dans notre étude. Nous travaillions avec l’échantillonneur quand à exactement 9 h 09 le 9 septembre 1999, il a explosé. Lorsque nous avons repris conscience, nous avons découvert que nous étions devenus des robots ».

Daft Punk a déclaré utiliser les masques pour combiner facilement les caractéristiques des humains et des machines. Cependant, Bangalter a indiqué que les combinaisons étaient le résultat de la timidité. Mais cela s’est avéré passionnant du point de vue du public. « Non, ce n’est pas nécessaire. Il ne s’agit pas d’avoir des inhibitions. Cela ressemble plus à une version avancée de glam, où ce n’est certainement pas vous. «

Sa façon de travailler

Ils ont presque tout conçu. Ils contrôlent chaque détail. Nous savons que nous devons leur donner cette liberté. Peu de groupes font autant confiance que Daft Punk », Le dirigeant de la maison de disques a rapporté pour Le pays lors de la présentation officielle de ‘Random Access Memories’ en 2013.

Ils contrôlaient absolument tout le processus de lancement, y compris le plan de promotion et, bien sûr, la relation avec l’univers Internet.

«Nous contrôlons tout parce que c’est la seule façon que nous connaissons de le faire. Un artiste doit avoir une maîtrise totale de son travail. Au moins jusqu’à ce qu’il atteigne le public. Ensuite, laissez les gens faire ce qu’ils veulent. Peu m’importe s’ils l’achètent ou non, je veux juste que ce soit aussi important pour eux que pour nous.

Avec ses adieux, il perd l’un des groupes les plus influents de ces dernières années, capable de faire tomber les barrières entre l’électronique et la pop. Daft Punk a marqué toute une génération et continue de le faire avec les plus actuelles, il a brisé les paradigmes de la musique puriste, et il a été accepté par tous. Bangalter et Homem-Christo font partie de ces artistes qui avec leur art parviennent à nous transporter dans l’âge d’or de la musique sans quitter notre époque actuelle. Cela nous fait voyager dans l’espace stellaire, sans quitter la Terre.