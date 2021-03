« Dragon Ball Super »: 10 fois le héros le moins attendu a sauvé la journée

« Dragon Ball«A eu une longue carrière à la télévision et aujourd’hui, de nombreux fans se souviennent avec joie des aventures de Goku et ses amis. Cependant, malgré le fait que Goku ou Vegeta ont toujours été les guerriers les plus forts du groupe, parfois les situations de la série ont été sauvées par des compagnons, voire des méchants, que pas dans les rêves les plus fous, nous penserions qu’ils le feraient.

Bien que ce ne soit pas surprenant. Depuis ses débuts à la télévision avec « Dragon Ball« , en passant pour « Dragon Ball Z » jusqu’à arriver à « Dragon Ball Super», Les fans ont vu l’évolution de Goku et les Z Guerriers qu’ils étaient peu à peu laissés en arrière-plan, mais ils restaient toujours aux côtés de leur ami pour le soutenir en cas de besoin.

Par conséquent, lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, ce sont eux qui sont allés se battre pour essayer d’arrêter ou de vaincre le méchant qui a vaincu le protagoniste. Le résultat? Le jour étant sauvé par ces personnages mineurs ou devenant le facteur principal de la victoire de Goku.

En tout cas, c’est curieux et une bonne idée de la part de Akira toriyama changer le héros du jour de temps en temps pour varier les choses. Sinon, il serait toujours prévisible que Goku sortez victorieux quoi qu’il arrive ou à qui vous faites face. Donc, ici, nous vous apportons 10 fois le héros le plus improbable sauvé la journée.

LES TEMPS DANS «DRAGON BALL» QUE LE HÉROS MOINS PENSÉ A SAUVÉ LA JOURNÉE

10. Quand Oolong a volé le vœu des Dragon Balls à Pilaf

Le cochon Oolong a enlevé des femmes d’un village pour en faire ses épouses. Plus tard, il a collaboré avec Goku et ses amis, (Photo: Toei Animation)

Le Sphères du Dragon Les titres sont la force motrice au début de la série animée originale qui commence le voyage de Goku Oui Bulma ensemble. C’est spécial, chaque fois que vous invoquez Shenlong et un vœu est fait avec succès dans le Boules de dragon, mais la première fois que cela se produit est extraordinaire. Au départ, cela semble être un moment sombre dans lequel tout espoir est perdu, comme l’empereur Pilaf sécurisé les sphères.

Cependant, dans ce qui est maintenant devenu l’un des moments les plus emblématiques de la franchise, Oolong interrompt précipitamment le rituel d’invocation avec son propre désir de faire dérailler les plans de pouvoir de Pilaf.

9. Yajirobe coupant la queue de Vegeta Ozaru

Yajirobe coupe la queue de Vegeta (Photo: Toei Animation)

Invasion de Saiyan de « Dragon Ball Z » aile terre cela reste un moment charnière de la série. Végéta Oui Nappa causer de lourdes pertes, et Goku Il arrive à peine à temps pour sauver la situation. Malgré que Goku et son Kaio-Ken ils sont forts contre Végéta, le travail de Krillin Oui Gohan sous sa forme de Ozaru c’est également essentiel. Plus important encore, c’est le travail de Yajirobe ce qui fait la plus grande différence. Goku est sur le point d’être écrasé par le Ozaru de Végéta, seulement pour Yajirobe coupez la queue et remettez-la à sa taille d’origine.

8. Bulma apprend la langue Namek

Bulma apprend à Namekian à contrôler le vaisseau et à se rendre à Namek (Photo: Toei Animation) (Photo: Toei Animation)

Krillin Oui Gohan ont beaucoup à accomplir sans l’aide de Goku, mais leur force est inutile car ils ne peuvent pas atteindre le Planète Namek. Vaisseau spatial Namekian nécessite des codes de connexion Namekian pour fonctionner, et c’est Bulma qui apprend à fond la langue étrangère et fait fonctionner correctement le vaisseau spatial. C’est une grosse surprise, mais qui met l’accent sur l’éclat de Bulma.

7. M. Satan convainc le monde de donner son énergie à Goku

M. Satan dans « Dragon Ball Super » (Photo: Toei Animation)

« Dragon Ball« Passe beaucoup de temps à développer des personnages incroyablement puissants qui fonctionnent essentiellement comme des super-héros, ce qui rend les individus »Ordinaire » Quoi Satan faire une plus grande impression. Le monde voit Satan comme son symbole de paix, c’est lui qui tend la main au public et l’incite à donner son énergie essentielle à l’attaque de Goku en faisant face Kid buu.

6. Uub apparaît dans le manga pour aider Goku à vaincre Moro

Uub fait don de son énergie à Goku pour vaincre Moro (Photo: Shueisha / Toei Animation)

L’anime de « Dragon Ball Super»Se termine par le concours de suspense dans le Tournoi du pouvoir, mais le manga de la série continue et présente de nouveaux méchants dangereux, comme le sorcier Lande. Lande Il demande énormément de travail pour vaincre en raison de sa puissance, de sa jeunesse et de la magie qu’il retrouve. Le Ultra instinct perfectionné de Goku ensemble avec Fission spirituelle forcée de Végéta ils ne suffisent même pas. Dans un tournant majeur des événements, l’énergie de Uub à quoi fait un don Goku vous permet d’avancer et enfin de battre Lande.

5. Monaka motive Goku à devenir plus fort

Bills se déguise en Monaka pour combattre Goku et garder la couverture de Monaka (Photo: Toei Animation)

« Dragon Ball Super»Apporte des dizaines d’individus puissants à l’anime. Même comme ça, Monaka est une figure inhabituelle, car c’est avant tout un outil de manipulation qui Factures utiliser pour obtenir la progression de Goku. Monaka manque complètement de force physique, mais Factures se vante avant Goku qu’il est le plus fort de l’univers. Factures Fabriquez ce mensonge élaboré pour allumer un feu doux Goku, qui fonctionne et mène à votre succès contre Univers 6.

4. Les troncs détruisent Mecha Freeza et King Cold

King Cold apparaît pendant une courte période car il est vaincu avec Mecha Freeza par Future Trunks (Photo: Toei Animation)

Le Androïdes Sagas et de Cellule marquer de nouveaux chapitres passionnants dans « Dragon Ball ZAvec de nouvelles menaces plus dangereuses qu’avant. Il y a un moment de panique avant l’arrivée des androïdes quand Freeza reconstruit revient à terre en quête de vengeance, avec son père, Roi froid.

Le gang a à peine le temps d’élaborer un plan d’attaque approprié avant de Futures malles Faites vos grands débuts et démolissez-les tous les deux avec une combinaison efficace de votre épée et de vos explosions d’énergie. Futures malles C’est un personnage essentiel dans les choses à venir, mais sa victoire initiale reste un énorme choc.

3. Yajirobe attrape Goku après son combat contre le roi Piccolo

Yajirobe se produit avec beaucoup de fanfare pendant l’arc Piccoro Daimaku (Photo: Toei Animation)

Le « Dragon Ball« Original fait un travail impressionnant avec chaque nouveau méchant qu’il présente, et le Roi démon Piccolo cause des dommages importants. La confrontation entre Goku et le Roi Piccolo dans le Tournoi mondial d’arts martiaux se termine par une fin excitante où Goku à travers l’estomac du Roi Piccolo en l’air. L’acte triomphant part Goku se précipiter vers le terre d’une grande hauteur, ce qui lui brisera probablement les os si cela ne le tue pas. Yajirobe semble non seulement attraper Goku, mais aussi pour l’emmener au Tour Korin et guérir plus tard.

2. Whis est revenu dans le temps pour empêcher la destruction de la Terre

Whis (Photo: Toei Animation)

Les personnages de « Dragon BallJ’ai affronté de nombreux méchants dangereux, mais Freeza il a acquis la réputation d’être l’un des ennemis les plus déterminés. « Dragon Ball SuperRamène à Freeza et vous donne une nouvelle forme dorée puissante qui peut vous défendre contre la nouvelle transformation Bleu Super Saiyan. Goku fait l’essentiel du travail contre Freeza, Et c’est Végéta qui est sur le point de l’achever jusqu’à ce que sa propre arrogance le gêne. Dans un acte très inattendu, FReezer réussit à détruire le Terre, Oui Whis Vous devez révéler votre capacité à remonter le temps pour rectifier la situation.

1. Android 17 remporte le Tournoi of Power

Android 17 a remporté le Tournoi du pouvoir (Photo: Cartoon Network)

« Dragon Ball SuperIl fait de son mieux pour son arc final, le Tournoi du pouvoir, qui rassemble les combattants les plus forts de la Univers 7. Les enjeux sont importants quant à savoir qui est le plus performant dans le groupe, mais aussi à savoir s’ils peuvent survivre jusqu’à la fin. Il y a beaucoup de suspense sur qui sera le dernier à le défendre Univers 7, mais Goku, Végéta Oui Freeza ils tombent au bord du chemin dans les derniers instants. C’est à ce moment que Android 17 reste le dernier du ring. C’est un moment de triomphe légitimement surprenant.