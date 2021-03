Le film d’horreur gothique de Christian Bale The Pale Blue Eye passe directement à Netflix

Netflix a récupéré les droits du thriller d’horreur gothique L’oeil bleu pâle. Deadline rapporte que le streamer a dépensé environ 55 millions de dollars pour le film, qui réunit la star principale Christian Bale avec le réalisateur Scott Cooper. Bale a déjà travaillé avec Cooper dans le drame policier de 2013 Sorti du four et encore dans le Western 2017 Hostiles. Les deux produiront tous les deux L’oeil bleu pâle aux côtés de Josh Lesher (Birdman) et Tyler Thompson de Cross Creek.

D’après le roman de Louis Bayard du même nom, L’oeil bleu pâle est écrit par Cooper. Son intrigue tourne autour d’une série de meurtres qui ont eu lieu en 1830 à l’Académie militaire américaine de West Point. Christian Bale jouera un détective vétéran qui enquête sur les meurtres, aidé par un jeune cadet soucieux du détail qui deviendra plus tard Edgar Allan Poe. Il n’a pas encore été révélé qui jouera l’auteur de renommée mondiale.

Cooper a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film de 2009 Coeur fou, qui mettait en vedette Jeff Bridges et Maggie Gyllenhaal. Reconnu par tous, le film a remporté l’Oscar du meilleur acteur à Bridges. Le réalisateur suivrait cela en dirigeant Bale dans Sorti du four aux côtés de Woody Harrelson, Casey Affleck et Forest Whitaker. Avec le film vedette de Bale Hostiles, Cooper a également dirigé Messe noire avec Johnny Depp comme James « Whitey » Bulger. Son prochain film Bois, un film d’horreur surnaturel, devrait sortir en octobre.

Certains des rôles les plus populaires de Bale du passé incluent jouer à Batman dans Le Chevalier Noir trilogie, tueur en série Patrick Bateman dans Psycho américain, John Connor dans Terminator: Salut, et le pilote automobile britannique Ken Miles à Ford contre Ferrari. Il a également remporté un Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans Le combattant et a remporté des nominations supplémentaires pour ses rôles dans Américain Hustle, Le grand court, et Vice. D’autres rôles incluent Le machiniste, Le prestige, 3:10 à Yuma, et Ennemis publics.

Bale a également quelques autres projets majeurs en préparation. Il jouera Gorr the God Butcher, le méchant principal, dans la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre. Il a également été jeté dans un film d’époque sans titre de David O. Russell dans le cadre d’un ensemble qui comprend Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Mike Myers et Robert De Niro. Thor: l’amour et le tonnerre sortira le 6 mai 2022, alors que le film Russell n’a pas encore de date de sortie officielle.

Au cours des derniers jours, Netflix a également réalisé deux autres acquisitions majeures. Le streamer a également payé des millions pour le drame de guerre Colin Firth Opération Mincemeat avec un nouveau thriller d’action avec Liam Neeson et Laurence Fishburne. Les dates de sortie officielles de ces films n’ont pas encore été annoncées.

De même, L’oeil bleu pâle n’a pas encore de date de sortie. Selon certaines informations, le plan pour le moment est de commencer le tournage du film cet automne après que Bale ait terminé le tournage de ses autres projets de films. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: L’oeil bleu pâle