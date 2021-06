Britney Spears contrôle-t-elle son Instagram ? Pourquoi les fans pensent que son équipe a falsifié le message d’Hawaï

Alors que nous sommes encore sous le choc de son témoignage choquant lors de son audience de tutelle le mercredi 23 juin, Britney Spears a pris des vacances à Hawaï – du moins selon ses réseaux sociaux.

La pop star a partagé une vidéo de montage qui aurait été prise lors d’un récent voyage à Maui, mais des fans aux yeux d’aigle ont repéré des similitudes entre les images et la photo précédemment partagées par Spears l’année dernière.

Cela a alimenté la théorie de longue date selon laquelle Spears ne contrôle pas ses propres médias sociaux et a laissé certains se demander si son équipe tentait de cacher quelque chose en faisant passer une vieille photo pour de nouvelles mises à jour.

Britney Spears contrôle-t-elle son Instagram ?

Les vacances de Spears à Hawaï ne sont qu’un exemple du contenu étrange publié sur ses réseaux sociaux.

Cela dit, les théories sur ce qui se cache derrière l’Instagram du chanteur nécessitent une enquête plus approfondie.

Les photos de Spears à Hawaï semblent provenir d’anciens messages.

Le montage de Spears la montre allongée au bord de la mer dans un bikini rouge et un chapeau de cowboy. Les fans ont repéré des similitudes frappantes entre la photo et les vacances de septembre 2020 prises par le chanteur.

Tout jusqu’à la position de l’algue est le même dans les images identiques qui ont maintenant été supprimées de l’Instagram de Spears.

Cela dit, nous savons par les histoires Instagram du petit ami de Spears, Sam Asghari, que le couple était à Maui cette semaine.

De même, des photos de paparazzi montrent la chanteuse portant le bikini rouge.

Il est possible que son équipe publie en son nom pour maintenir une façade selon laquelle la chanteuse gère ses réseaux sociaux.

Ou peut-être que Spears a juste aimé l’ancienne photo et ne voulait rien publier d’actuel !

Spears a un gestionnaire de médias sociaux.

La théorie selon laquelle Spears n’a pas un contrôle total sur ses réseaux sociaux n’est pas entièrement erronée.

Nous savons qu’elle a une équipe de gestion des médias sociaux, cependant, son responsable des médias sociaux maintient que Spears a le dernier mot sur ce qui est partagé.

Cassie Petrey a répondu aux questions sur les réseaux sociaux de Spears en février 2021, réfutant les théories selon lesquelles la chanteuse tentait d’envoyer des messages codés via ses réseaux sociaux.

« Britney crée ses propres publications et écrit ses propres légendes pour Instagram », a-t-elle écrit, « Elle trouve les images google, les images Pinterest, les citations, les mèmes et tout le reste elle-même. Personne ne lui suggère ce genre de choses.

L’ex-maquilleuse de Spears a affirmé qu’elle ne contrôlait pas ses réseaux sociaux.

Malgré la déclaration de Petrey, la spéculation a continué.

En mars 2021, son ancien maquilleur Billy Brasfield a affirmé que Spears lui avait dit qu’elle ne contrôlait pas ses légendes.

La conversation présumée concernait un article sur Instagram de Spears dans lequel le chanteur affirmait avoir pleuré pendant des semaines après la sortie du documentaire « Framing Britney Spears ».

Brasfield, dont le compte Instagram est depuis devenu privé, a déclaré que le message donnait à Spears un aspect fragile et vulnérable.

« Ce qui était bouleversant [about the post] – c’était essentiellement un récit dénonçant ses fans et le mouvement Free Britney et les gens jettent maintenant un regard très conscient sur les faits et ce qui se passe », a-t-il ajouté.

Mais peu de temps après, Britney aurait réfuté les allégations à TMZ, insistant sur le fait qu’elle écrivait ses propres messages et avait cessé de parler à Brasfield parce qu’elle était tellement bouleversée par ses déclarations.

« Non, je ne lui parle pas du tout », a déclaré TMZ, citant Spears. « J’écris mes messages. Je ne sais pas à qui il parle, mais je ne parle pas à Billy B. »

On ne sait pas si Spears a actuellement ou jamais contrôlé ses réseaux sociaux, mais le doute entourant sa présence en ligne et sa tutelle en général ont encouragé ses partisans à continuer de poser des questions sur les informations diffusées sur la chanteuse.

