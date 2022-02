HBO Max : les premières images de Time Traveler’s Wife avec Theo James et Rose Leslie

in

HBO MAX

Le producteur de Sherlock et le réalisateur de Game of Thrones s’associent pour une histoire romantique. Ce sera la série de voyages dans le temps basée sur le roman d’Audrey Niffenegger.

© HBOTheo James et Rose Leslie jouent dans Time Traveler’s Wife.

Les adaptations de livres à succès à l’écran sont de plus en plus fréquentes. Oui hbo max ne veut pas rester à l’écart du phénomène. En ce sens, il présentera très prochainement sur sa plateforme de streaming une nouvelle version de La femme du voyageur temporelbasé sur le roman de 2003 du même nom écrit par Audrey Niffenegger. Avec Théo James et Rose Leslie en tant que protagoniste, le service d’abonnement a publié les premières images officielles.

La personne responsable de son adaptation ne sera autre que Steven Moffatscénariste écossais en charge de tubes tels que Docteur Who ou sherlock. De son côté, la gestion restera entre les mains de David Nutterlauréat d’un Emmy Award pour son travail sur la série jeu des trônes. Ainsi, le duo primé et reconnu tentera de faire La femme du voyageur temporell’une des productions les plus acclamées de 2022.

La fiction raconte l’histoire de Clare et Henry, étant un engagement clair envers le genre romantique. Ce mariage devra faire face à un conflit qui semble inhabituel : le voyage dans le temps. Ce n’est pas la première fois qu’on les verra à l’écran, puisqu’une adaptation cinématographique a eu lieu en 2009 de la main de Rachel McAdams et Eric Bana. Cependant, cette fois, ils promettent une version complètement renouvelée.

Pour le moment, sa date de sortie officielle est inconnue, bien que les lecteurs spéculent sur les réseaux sociaux qu’il pourrait arriver d’ici le milieu de cette année. Une chose est claire : tout au long de son six épisodesprésentera également des performances de Desmin Borges, Natasha Lopez, Kate Siegel et Taylor Richardsonentre autres membres du prestigieux casting qui se prépare à arriver sur HBO Max.

Pourquoi cela pourrait-il être un phénomène ? Le premier roman de cet écrivain américain, en seulement six ans, a accumulé des ventes de près de trois millions d’exemplaires, preuve évidente qu’il s’agit d’une histoire aussi convaincante que captivante. Son producteur a assuré : «Ce n’est pas une histoire de science-fiction, c’est une histoire commune et majestueuse. C’est un projet de rêve pour moi”.

