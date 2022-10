Fin expliquée de « Le fils bâtard et le diable lui-même »: à qui faisait référence la prophétie dans la série Netflix

« Le fils bâtard et le diable lui-même » (« The Bastard Son & The Devil Himself » en anglais) a récemment été créé sur Netflix et est une adaptation de la trilogie « Half Bad » de Sally Green. La série des sorcières, magie et fantaisie déjà terminé sa première saison et ici nous clarifierons tous les doutes qui ont surgi concernant la fin.

Le programme a été créé récemment, mais si vous avez déjà vu les huit épisodes de son premier volet dans un marathon à l’aube, ils auront pu observer la fin choquante qui avait l’histoire de Nathan Byrn (Jay Lycurgo).

La casting de la série comprend d’autres acteurs britanniques comme Nadia Parkes, Emilien Vekemans, Isobel Jesper Jones, Paul Ready, Róisín Murphy, entre autres.

QU’EST-CE QUE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME » ?

Comme son titre l’indique, l’histoire tourne autour le fils illégitime du « diable lui-même ». Marcus bord Il était considéré comme l’un des sorciers du sang les plus puissants. puissant et dangereux qui existait.

Pour lui, Nathan Byrn est surveillé par le Fairborn Council of Warlocks. pour plusieurs années. Alors que le conflit entre les deux types de sorciers commence à s’intensifier, Nathan trouve une opportunité de s’échapper, mais doit découvrir s’il deviendra ce que tout le monde craint.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME »

QUE SIGNIFIE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME » ?

1. Marcus Edge est-il mauvais ou bon ?

Après plusieurs années, Nathan parvient à voir son père face à face dans le bois. Marcus Edge révèle la véritable histoire de pourquoi l’a-t-il quitté lui et sa mère. Et c’est en fait je voulais les protégermais à la fin, les Fairborn Warlocks ont quand même tué sa mère.

Nathan prend le couteau et menace son père, mais cela ne semble pas le contrarier, car il lui dit que il a la capacité de voir comment et quand il va mourir. Il lui dit que ce ne serait pas le jour où il le tuerait.

Marcus a obtenu ce pouvoir d’une sorcière avec ladite capacité, qu’il lui a arraché le cœur puis l’a mangé.

Nathan Byrn a rencontré son père, Marcus Edge, lors de la finale de la saison de « The Bastard Son and the Devil Himself » (Photo : Imaginarium Productions)

2. Quel genre de sorcière était Nathan ?

Nathan allait mourir peu de temps après son anniversaire, alors Marcus décide de lui sauver la vie et lui donne un peu de son sang.. Avec cela, il est révélé que Nathan était en fait un Blood Warlock..

En plus de lui offrir sa vie en cadeau, il décida de lui en offrir deux autres : lui dire que la mère de Nathan lui avait dit qu’elle n’avait pas peur de ce que deviendrait son fils et lui donner le poignard pour qu’il il a lui-même défini son destin.

3. Qu’est-il arrivé à Marcus à la fin ?

Peu de temps après avoir remis les cadeaux à Nathan, Marcus a disparu dans les bois, ce qui laisse tout le monde se demander ce qui lui est arrivé. Y a-t-il eu un crossover avec « Avengers : Infinity War » et il a disparu avec le Blip ?

L’explication réside dans livres verts de sallyoù ils expliquent que Marcus avait une vision de son fils le tuant avec le couteau magique qui est transmis à travers la lignée de la famille Edge et qu’il a laissé derrière lui avant de s’échapper, tout en sachant qu’il pourrait être utilisé contre lui.

Cela a probablement du sens dans la saison suivante, comme le révèle « Half-Wild » les véritables circonstances dans lesquelles Nathan sera contraint d’utiliser le poignard contre son père.

4. À qui la prophétie se réfère-t-elle ?

Tout au long de la saison, les personnages ils pensaient que la prophétieson propre sang tuera le loup» faisait référence à Nathan et Marcus. Cependant, quand Annalise voit son ami/petit ami combattre Soul, elle se rend compte que, en fait, ils parlaient d’elle, car elle était la seule à pouvoir tuer son père.

Tout comme Jessica l’avait souligné – lorsqu’elle avait tenté de convaincre Soul de manger sa propre fille – la capacité qu’Annalise possédait, Annuler, était capable de vaincre quelqu’un d’aussi puissant.

Annalise prend la difficile décision de tuer son propre père. Heureusement, il avait déjà été capable de maîtriser ses capacités, alors il le combat et démêle chaque fibre de son corps jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un monticule de tripes.