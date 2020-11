Dolly Parton annonce un nouveau spécial vacances CBS A Holly Dolly Christmas

Dolly Parton rentre à nouveau à la maison pour les vacances, alors que CBS Television Network a annoncé que la chanteuse et actrice légendaire jouera dans une nouvelle émission spéciale de Noël le mois prochain. Appelé convenablement Un Noël Holly Dolly, l’émission spéciale d’une heure sera diffusée le dimanche 6 décembre sur CBS et son service de streaming CBS All Access. Selon le communiqué de presse, la spéciale verra Parton « se produire à partir d’un décor intime éclairé aux chandelles » et offrir « la joie et la joie des fêtes indispensables à la fin de cette année difficile ».

« Je suis tellement fier de faire partie de la famille CBS cette saison des fêtes avec mon nouveau spécial de Noël », a déclaré Parton à propos de la nouvelle.

« Quand Dolly Parton appelle et vous dit qu’elle veut faire un spectacle de Noël, vous n’hésitez pas, « Jack Sussman, vice-président exécutif des spéciaux, de la musique et des événements en direct / alternative et réalité pour CBS, a également déclaré dans un communiqué. » Un spécial avec le Récompensé de plusieurs Grammy Awards, composition prolifique, interprète live épique de tous les temps? Elle nous a fait bonjour. Il n’y a qu’une seule Dolly Parton, et nous sommes ravis de la présenter aux téléspectateurs cette saison des fêtes. «

Quant à ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir dans le Un Noël Holly Dolly spécial, une description officielle indique que le célèbre chanteur apportera « à la fois des hymnes puissants et pleins de foi et des classiques de vacances légers aux téléspectateurs, partageant des histoires de Noël personnelles et des souvenirs religieux de la saison ».

Parton s’est beaucoup concentrée sur la saison des vacances ces dernières années, mais elle fait vraiment tout son possible pour l’occasion en 2020. Le mois dernier, elle a sorti son premier album de vacances en 30 ans, également intitulé Un Noël Holly Dolly. Il sert de son troisième album de Noël, après les versions précédentes de Il était un Noël avec Kenny Rogers et À la maison pour Noël. Le nouvel album présente des apparitions d’autres stars telles que Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Willie Nelson, Jimmy Fallon et Michael Bublé.

Pendant ce temps, Parton jouera également dans un nouveau film de Noël pour Netflix qui devrait sortir sur le streamer plus tard ce mois-ci. Appelé Noël sur la place, le film met en vedette Parton comme un ange qui aide à guider une petite ville «Scrooge» (Christine Baranski) dans un voyage musical de rédemption la veille de Noël. En plus de jouer Parton dans un rôle principal, Noël sur la place comprendra également 14 chansons originales du chanteur. Le film commencera à être diffusé sur Netflix le 22 novembre et une bande-annonce officielle a déjà été publiée.

En plus de sa musique de Noël, Parton est également apparue dans de nombreux spéciaux télévisés des Fêtes. Qui comprend Kenny & Dolly: Un Noël inoubliable avec Kenny Rogers, Une histoire de Noël à la campagneet le film de vacances classique du réalisateur Henry Winkler Un Noël Smoky Mountain. Plus récemment, Parton a joué dans le spécial NBC Le Noël aux nombreuses couleurs de Dolly Parton: Cercle d’amour, une suite sur le thème des vacances de Manteau de Dolly Parton aux nombreuses couleurs. Un Noël Holly Dolly sera diffusé le dimanche 6 décembre à 20 h 30 HE et à 20 h HP sur CBS et CBS All Access.

