marque la plus rapide à atteindre 50 millions de téléphones mobiles vendus

En Espagne, son ascension a également donné lieu à beaucoup de discussions ces derniers mois.

Les mauvais moments en matière de vente de smartphones semblent être derrière nous. Après un deuxième semestre très compliqué de l’année, le troisième semestre est arrivé et les eaux reprirent leur cours, avec une augmentation des ventes de 22%.

L’un des grands bénéficiaires du boom des ventes a été vrai moi. La société chinoise compte son temps sur le marché pour ses succès et a été l’entreprise la plus rapide à atteindre 50 millions de téléphones portables vendus, connaissant au cours des trois derniers mois, en outre, une croissance spectaculaire de 132%.

Une ascension fulgurante

Les mobiles Realme sont vendus comme des petits pains, cela pourrait être le résumé. Et c’est que depuis l’arrivée de la firme sur le marché en août 2018, ce ça n’a pris que 9 trimestres pour atteindre le chiffre symbolique de 50 millions d’unités vendues. Avec ces données (publiées par Counterpoint), realme devient le entreprise la plus rapide de l’histoire pour y parvenir, arrachant la première place détenue par Samsung avec 10 trimestres.

Quel est le secret de realme? De Counterpoint, ils soulignent la facilité de la marque à transporter des téléphones dotés de fonctionnalités exceptionnelles à des prix bas et abordables pour l’acheteur, en plus d’un pari fort sur le marketing qui a clairement influencé votre public cible.

Par exemple, en Inde, Realme est devenue l’une des cinq premières marques au premier trimestre de 2019 avec seulement six mois sur le marché. Dans le cas de l’Espagne, La firme chinoise n’a eu besoin que d’un mois pour entrer dans le top 5 des marques.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et cela ne semble que commencer. Le «modèle Xiaomi» qu’il a appliqué a vraiment fait sensation et les consommateurs ont réagi. Grâce à ça, la société asiatique continuera de parier sur le lancement de nouveaux terminaux sur le marché qui ravira les passionnés de marque et ceux qui n’ont pas encore fait leurs premiers pas avec.

