Le petit ami de Madelyn Cline: Qui est Chase Stokes?

Madelyn Cline est une actrice surtout connue pour avoir joué dans l’émission Netflix Outer Banks comme Sarah Cameron.

Elle est également apparue dans le film Garçon effacé et la série télévisée Choses étranges.

Cline est née à Charleston, en Caroline du Sud et elle a 22 ans, née le 22 décembre 1997, ce qui en fait une Capricorne.

Dans le spectacle Outer Banks, son personnage tombe amoureux du personnage principal John B. qui est joué par son vrai petit ami Chase Stokes.

Qui est le petit ami de Madelyn Cline, Chase Stokes?

Chase Stokes est un acteur de 28 ans, né le 16 septembre 1992, faisant de lui une Vierge.

Il est surtout connu pour avoir joué dans l’émission Netflix Outer Banks, avec Cline.

Stokes est également connu pour être dans l’émission de télévision Choses étranges et il sera dans le prochain film Les conseils du Dr Bird pour les poètes tristes.

Quand Chase Stokes et Madely Cline ont-ils commencé à sortir ensemble?

Stokes et Cline ont déclenché des rumeurs de rencontres à partir d’avril 2020, car ils faisaient souvent des vidéos ensemble sur Tik Tok et se présentaient sur leurs pages de médias sociaux.

Cependant, ce n’était pas cette étrange qu’ils soient toujours autour l’un de l’autre car ils étaient en fait en quarantaine avec certains de leurs Outer Banks castmates.

Cline a même commenté leur situation de vie en déclarant que c’est «juste une question de quarantaine. Au tout début, lorsque les ordres de rester à la maison ont été émis pour la première fois, nous avons tous décidé: «Pourquoi ne pas simplement mettre en quarantaine ensemble? Nous avons la compagnie l’un de l’autre au lieu de rester à la maison complètement isolés. On s’est donné le temps [away] en ce qui concerne la période d’incubation initiale, nous sommes donc tous en sécurité et en bonne santé. «

Cline et Stokes ont annoncé leur relation le 14 juin 2020.

Stokes a publié une photo Instagram qui les montrait en train de pique-niquer sur la plage avec la légende «Les chats sortent du sac». Cline a même commenté la photo avec « Topper frappant l’air rn » et « Je suis tombé et je ne peux pas me lever. »

Stokes adore les activités de plein air.

Chase Stokes a déclaré: «Je suis une grande personne de l’eau, donc n’importe quoi sur l’eau. J’adore surfer, j’aime être sur le bateau, faire du paddleboard, tous ces trucs amusants.

Tout comme dans leur émission de télévision, les deux hommes aiment avoir des rendez-vous à l’extérieur où ils peuvent profiter de la nature et profiter du soleil.

Stokes et Cline sont très amoureux.

Dans une interview le mardi 10 novembre, on a demandé à Cline si elle était amoureuse de Stokes. Elle hocha la tête et dit: «C’est vraiment cool. L’amour est serré. C’est cool de partager cette expérience avec vos personnes préférées et aussi votre personne préférée. Je me sens très heureux. »

Cline a également expliqué pourquoi ils avaient gardé leur relation silencieuse au début en disant: «La sortie de l’émission était déjà un très grand changement dans la vie, et nous ne faisions que commencer tout le processus de quarantaine, et c’est un énorme changement de vie, et traversant une pandémie mondiale . Je pense que nous voulions juste lui donner un peu de temps et en profiter pendant que c’est nouveau et frais et juste garder ça pour nous.

Le couple travaille bien ensemble.

En plus de jouer ensemble dans la même émission, ils ont également filmé un clip vidéo ensemble. Ils ont partagé des moments torrides dans le clip vidéo « Hot Stuff » de Kygo. Ils ont également commencé à filmer la deuxième saison de Outer Banks ensemble.

Cependant, Cline a expliqué qu’ils devaient apprendre à travailler ensemble en tant que couple.

Elle a dit: «Nous avons définitivement des limites. Je pense que parce que nous étions amis avant cela et que nous comprenions comment nous travaillions en tant qu’individus avant de nous voir, nous savions comment nous étions professionnellement et nous savions quelles étaient les limites personnelles de chacun pour certaines choses … «

« … En règle générale, nous n’apportons jamais rien de négatif à régler si, vous savez, dites qu’il y a un désaccord ou autre, ou s’il y a une conversation qui doit être tenue qui pourrait potentiellement pleuvoir sur son défilé ce jour-là, c’est jamais quelque chose qui se passe avant le travail. Nous allons sur le plateau, nous sommes des individus, et nous sommes toujours, au minimum, nous sommes les meilleurs amis et nous sommes partenaires et nous sommes des partenaires d’écran, donc nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres . »

Madelyn Cline a une valeur nette plus élevée que son petit ami, Stokes.

Cline a une valeur nette de 800 000 €.

Chase Stokes a une valeur nette estimée à 650 000 €.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.