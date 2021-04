Apple accueillera l’événement ‘Spring Loaded’ le 20 avril à 22h30 IST: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

14 avr.2021 12:13:51 IST

Apple a officiellement annoncé l’organisation d’un événement mondial « Spring Loaded » le 20 avril à 22h30 IST. L’événement exclusivement numérique aura lieu au Steve Jobs Theatre de Cupertino, en Californie. La date de l’événement a déjà été divulguée par Siri lorsqu’on lui a demandé « Quand aura lieu le prochain événement Apple? » Apple n’a révélé aucun détail sur les lancements de produits pour l’événement. Selon un rapport de MacRumours, la société est susceptible de lancer deux nouveaux iPad Pro, iPad mini‌, AirPods 3 et iMac remanié.

Événement Apple: à quoi s’attendre

Voici la liste des produits qui devraient faire leurs débuts le 20 avril lors de l’événement « Spring Loaded » d’Apple

IPad Pro 12,9 pouces, iPad mini

Comme indiqué précédemment, Apple devrait mettre à niveau l’iPad Pro 12,9 pouces avec une nouvelle technologie d’affichage MiniLED. Il est susceptible de fournir un affichage plus lumineux et un rapport de contraste amélioré. La fourniture de l’appareil qui sera bientôt lancé sera affectée en raison de problèmes de production. Le rapport a en outre révélé que le prochain iPad Pro sera plus coûteux que le modèle déjà existant de 12,9 pouces. Un rapport de Le bord a révélé que la société pourrait également lancer un nouvel iPad Pro 11 pouces.

Les deux iPad Pro supposés devraient être livrés avec des caméras améliorées et un port USB-C plus rapide qui sera compatible avec un certain nombre d’accessoires. Ils seront probablement alimentés par un nouveau chipset A14X qui sera aussi rapide que la puce M1 utilisée dans les Mac.

De plus, MacRumours indice qu’Apple devrait lancer un iPad mini avec un mini écran LED de 8,5 pouces à 9 pouces.

AirPods 3

Selon les MacRumours, les AirPods 3 devraient avoir une conception similaire à celle des AirPods Pro. Il est également probable qu’il soit livré avec des embouts en silicone, des tiges plus courtes et une suppression active du bruit.

iMac

Apple devrait également lancer une série d’iMac actualisée avec un chipset Apple Silicone et un GPU conçu par Apple. En termes de conception, il est susceptible de présenter des cadres et un design plus fins, tout comme le Pro Display XDR.

AirTags

Les AirTags tant attendus pourraient également faire leurs débuts lors du prochain événement Apple. Les AirTags sont des balises de suivi Bluetooth en forme de tuiles qui peuvent être attachées à n’importe quel objet pour en garder une trace via le Trouver mon app.

