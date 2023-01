Dois-je jouer au jeu The Last of Us avant de regarder la nouvelle série HBO ?

Depuis son lancement en 2013, »Le dernier d’entre nous » est devenu l’un des jeux vidéo les plus reconnus de tous les temps pour ses mécanismes de jeu, mais surtout pour sa narration et ses personnages incroyables. Il a eu un tel succès qu’il a été tenté de l’adapter au cinéma pendant de nombreuses années, mais cela ne s’est pas produit jusqu’à ce que HBO a décidé de produire une nouvelle série du jeu vidéo.

Avec sa première arrivée en janvier, de nombreux téléspectateurs se demandent s’ils devront avoir joué à l’original »The Last of Us » pour comprendre la série, mais heureusement pour ceux qui n’ont pas pu jouer au jeu, ce ne sera pas un obstacle pour en profiter de la nouvelle série HBO.

Comme le jeu vidéo, la série »The Last of Us » de HBO suivra un homme nommé Joel, joué par Pierre Pascalqui est chargé de prendre Ellie (Bella Ramsey) à travers une ville apocalyptique en raison d’une infection causée par des champignons. Bien que ce soit la même prémisse du jeu, l’équipe créative du programme a confirmé que du contenu supplémentaire sera ajouté qui n’a pas été publié dans le titre original.

Bien que les adaptations de jeux vidéo ne soient parfois pas très réussies, la série »The Last of Us » est supervisée par le réalisateur du jeu Neil Druckman et le scénariste Craig Mazinafin que les fans puissent être sûrs qu’il s’agira d’une adaptation fiable du titre original, en plus d’avoir derrière lui une grande société de production telle que HBO.

Cependant, ce qui pourrait arriver pour ceux qui regardent la série et ne jouent pas au jeu de »The Last of Us », c’est que l’histoire du jeu vidéo n’est probablement plus aussi impressionnante, puisque connaissant déjà l’histoire pour avoir regardé le série, vous serez hors de la faveur surprise de l’incroyable récit en jeu de Naughty Dog.

Si vous n’avez pas l’intention de jouer au jeu à l’avenir, la série HBO est une introduction trop fiable à l’une des histoires de jeux vidéo les plus importantes et les plus influentes de ces dernières années, étant un fan de » The Last of Us » ‘franchise. » sans même avoir joué aux titres PlayStation.

La série »The Last of Us » sera diffusée le 15 janvier sur HBO et HBO Max. »The Last of Us Part I » est disponible sur PlayStation 5.