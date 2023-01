Pourquoi y a-t-il tant d’animes qui se déroulent au lycée ?

Comme tous les médias de divertissement, les animés ont généré leurs propres genres et archétypes populaires, l’un des plus récurrents étant qu’ils se situent au sein d’un lycée. Bien que cela puisse sembler un peu cliché, il y a une raison pour laquelle la plupart des dessins animés populaires se concentrent sur cette scène pour la plupart.

Bien que la popularité de l’anime ait augmenté dans le monde entier, son public principal reste le Japon. Les genres les plus populaires dans le pays japonais sont le shojo et le shonen, s’adressant spécifiquement aux jeunes, c’est pourquoi les étudiants pourront s’identifier et se sentir identifiés avec les personnages d’anime.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Quels sont les meilleurs animes que le studio MAPPA a réalisés

Partant du fait que les animes ciblent les lycéens comme leur public principal, il est logique que leurs histoires se situent principalement à l’école. De plus, dans le genre shonen et shojo, le protagoniste a presque toujours cet âge.

Cela s’étend même à d’autres anime shonen fantastiques comme » Naruto » et » My Hero Academia », où les personnages présentent un » âge du lycée », devant se battre de la même manière avec les examens, mais pas dans le de la même manière qu’à l’école. Même pour beaucoup, il est plus intéressant de voir l’évolution des personnages à cet âge, car ils n’ont pas une grande expérience et ils l’acquièrent au fil des chapitres.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Chainsaw Man, Spy x Family ? Quels ont été les anime les plus regardés de 2022

Le lycée a de nombreuses responsabilités et activités potentielles en plus du travail scolaire pour une histoire d’anime, y compris la participation à des clubs, des emplois à temps partiel et passer du temps avec des êtres chers. Certaines de ces choses ne se produisent tout simplement pas dans la vie après le lycée, car la vie adulte se traduit par d’autres problèmes comme le travail et le remboursement des dettes.

Cela incite à nouveau les téléspectateurs adultes qui regardent l’anime à jeter un regard nostalgique sur des temps plus simples, donc concentrer l’anime sur le lycée a permis de donner une histoire simple et divertissante à tous les types de public.