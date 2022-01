 »Hyper Scape » Le battle royale d’Ubisoft fermera ses serveurs en avril prochain

Le sexe de bataille royale a été l’un des plus révolutionnaires de l’industrie du jeu vidéo, car avec des jeux à succès massif comme PUBG : Champs de bataille ou fortnite, toutes les entreprises voulaient avoir leur jeu avec cette modalité, même Appel du devoir Il a signé pour cet aspect avec son déjà bien connu zone de guerre.

Cependant, comme prévu, la mode de ces jeux s’est peu à peu estompée, ne laissant que les titres pertinents et réussissant à fidéliser leur public, mais d’autres, comme »hypescape », tombé au bord du chemin, donc la bataille royale d’Ubisoft dira définitivement au revoir le 28 avril, comme l’a révélé la société française.

Le développement du jeu cessera et les serveurs seront fermés ce jour-là. De l’équipe créative, ils ont évalué la difficulté de la décision et ont déclaré ce qui suit :

« Cela a été une décision difficile à prendre, mais nous avons décidé de mettre fin au développement d’Hyper Scape. Par conséquent, les serveurs de jeu seront fermés le 28 avril. Nous sommes reconnaissants à la communauté de nous avoir permis d’arriver ici, ainsi que de nous avoir accompagnés », indique le communiqué de clôture.

Le monde Néo Arcadie, comme la carte et l’environnement où se déroulaient les jeux multijoueurs étaient connus, proposaient un style de verticalité et d’espaces clos, provoquant de nombreux affrontements au sein des jeux, un titre attrayant pour beaucoup, car il a conduit à de nombreux jeux pleins de frénésie En plus d’être totalement gratuit, le jeu avait une intégration avec Twitter, pour encourager la participation des téléspectateurs des streamers qui transmettaient le jeu.

Lors de son lancement, »Hyper Scape » a connu un petit boom, grâce à une belle campagne publicitaire et au soutien des streamers, mais il semble que son style de jeu ne correspondait pas aux acteurs du genre, qui a actuellement des titres qui perdurent avec un grand nombre de joueurs, tels que ceux déjà mentionnés fortnite Oui zone de guerre, ou légendes de l’apex, bataille royale de Respawn Entertainment.