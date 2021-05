Ce sont les 6 sinistres qui apparaîtront dans Spider-Man 3

Les six sinistres Ce sont des méchants du Multivers qui «n’ont aucun moyen de rentrer chez eux» lorsqu’ils se croisent avec lui. Univers cinématographique Marvel au Spider-Man pas de retour à la maison., selon un nouveau rapport.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Fall Guys » et « Bomberman » auront un croisement fantastique

Après quoi Mysterio (Jake Gyllenhaal) le démasque dans Spider-Man: loin de chez soi, Peter Parker (Tom Holland) combattra une équipe de super-vilains de saut de dimension dirigée par lui Lutin vert (Willem Dafoe), selon Jeff Sneider de Collider qui a rapporté le 28 mai la liste qui comprend des versions alternatives des ennemis Spider-Men du passé. Tobey Maguire et Andrew Garfield.

« J’avais entendu dire que No Way Home ne faisait pas référence à Spider-Man, mais aux méchants », a déclaré Sneider sur son podcast Sneider Cut. « Que les méchants sortent de ces différentes dimensions alternatives, qu’ils n’ont aucun moyen de rentrer chez eux. »

La liste rapportée se compose de trois méchants de chaque univers Spider-Man manquant selon Sneider. Dès le premier Spider-Man, il y a le gobelin vert (Dafoe), Doc Octopus (Alfred Molina), et le Marchand de sable (Église Thomas Haden); de Amazing Spider-Man, il y a le lézard (Rhys Ifans), Électro (Jamie Foxx) et Rhyno (Paul Giamatti).

Vous pourriez aussi être intéressé par: Genshin Impact dévoile la date de sa prochaine version 1.6

Avec Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch, Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre.