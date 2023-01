Netflix : combien de chapitres compte la saison 2 d’Alchemy of Souls ?

Netflix

Le K-drama Alchemy of Souls est sur le point de revenir sur Netflix, mais nous allons d’abord vous dire combien d’épisodes sont dans la deuxième saison.

© IMDbNetflix : combien de chapitres compte la saison 2 d’Alchemy of Souls.

Alchimie des âmes était l’une des innombrables séries coréennes qui sont arrivées sur le service de streaming Netflix en 2022 et a obtenu un succès d’audience immédiat. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un produit original, les abonnés ont adopté ce show réalisé par Park Joon-hwa comme le leur et attendent actuellement la deuxième saison qui vient de se terminer en Corée du Sud. C’est combien d’épisodes ?

Ce K-drama captivé par ses différents genres, car il couvre le drame, la fantaisie, la romance et maintient son aspect historique avec la croissance de jeunes magiciens qui traitent avec l’énergie céleste et surmontent leurs destins fatals. Sa prémisse centrale suit Nak-su, un guerrier d’élite, dont l’âme est accidentellement piégée dans le corps de Mu-deok, le serviteur du noble Jang Wook.

Il y a un mois, depuis la plateforme ils avançaient un premier synopsis : « Uk devient un chasseur d’âmes envahissantes, lorsqu’une jeune femme, prisonnière dans sa propre maison, demande son aide pour retrouver sa liberté ». À cette époque, ils ont également publié une première bande-annonce montrant ce qui est en jeu pour Jang Wook, qui doit apprendre à exploiter le pouvoir de la pierre de glace ou risquer la mort.

+Combien de chapitres la saison 2 d’Alchemy of Souls a-t-elle

Les rapports officiels de K-drama révèlent que les écrivains Hong Jung-eun et Hong Mi-ran ne pensaient qu’à deux saisons. Le premier comptait 20 épisodes et au milieu de sa diffusion le tournage du lot suivant a commencé, entre juillet et octobre. En novembre de l’année dernière, les premières images promotionnelles sont arrivées, où il a été confirmé que le deuxième volet serait composé de 10 chapitres.

+Quand la saison 2 d’Alchemy of Souls est-elle diffusée sur Netflix ?

Le programme est revenu avec ses nouveaux épisodes sur tvN en Corée du Sud le 10 décembre 2022 et ce dimanche est venu le dernier qui a condamné la fin. La bonne nouvelle pour les utilisateurs de Netflix est que la deuxième saison de Alchimie des âmes Il est déjà programmé et sera présenté en première le 21 janvier. Comme il est déjà diffusé, les dix épisodes arriveront sûrement dans la même première et non hebdomadaire.

