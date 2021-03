Doctor Who Saison 13: Le docteur à l’intérieur de la génération de pointe est resté coincé pendant 3 saisons

Mis à part Christopher Ecclestone, chaque médecin de la génération de pointe est resté 3 saisons, et nous avons l’affirmation que Jodie Whittaker fera de même.

S’adressant à Entertainment Weekly, la 13e Docteur a révélé qu’elle revenait absolument pour toute autre sphère au sein du TARDIS: «Je fais toutes les deux saisons. C’est peut-être un gros détail que je ne suis pas censé dire, mais il ne m’est pas utile de le mentionner [I don’t know] car ce serait un gros mensonge! À un certain moment, ces chaussures vont être transmises, mais ce n’est plus encore. Je m’accroche bien!

Mais de son trio associé, Graham (Bradley Walsh) et Ryan (Tosin Cole), partent sur l’abandon de l’unique festif, Revolution of the Daleks, qui est diffusé le jour de l’An, cela signifie qu’ils ne sont peut-être pas dans le bas du dos pour la saison 13.

«Nous avons eu notre journée de tournage avec eux à la mi-octobre 2019», a écrit Chibnall dans sa chronique Doctor Who Magazine, «Notes de production». «Et pourtant, je ne pense pas que les gens puissent considérer qu’ils ne sont plus à l’écran. Nous prévoyons néanmoins qu’ils se présenteront.

«Alors, merci Tosin, merci, Brad. C’étaient des moments merveilleux et remplis de rires. Doctor Who a eu la chance de vous avoir jamais, et vous avez réussi le pari fier. Vous ferez toujours partie de la famille. Méfiez-vous des Daleks.

Cependant, Yaz, joué en utilisant Mandeep Gill, peut être retourné.

Nous avons également demandé à Sacha Dhawan s’il reviendrait un jour parce que le Maître dans les saisons à venir, et il semble qu’il soit très désireux d’accomplir cela, malgré ce qui s’est passé après l’abandon de « The Timeless Children »:

Michelle Gomez, qui a interprété Missy, a également exprimé le désir de revenir dans l’univers de Doctor Who. Début décembre, la BBC a montré qu’il s’agirait d’un bloc de fabrication de dix mois, et la gamme d’épisodes a été réduite de 11 épisodes à huit en raison des restrictions imposées avec l’aide de la pandémie.

«Je ne pense pas que chaque membre d’un groupe de fabrication puisse prétendre que les nouvelles techniques sont propres. Faire n’importe quel drame télévisé est, d’un seul coup, devenu plus dérangeant qu’il ne l’a jamais été.

«Et juste avant de prendre en compte les extras communs de Doctor Who: monstres, cascades et climat gallois. L’équipage vient de traverser la semaine la plus brutale de temps sur place – au moment où j’écris ceci un mardi, je suppose qu’ils sont néanmoins trempés par rapport au vendredi précédent. Cela a été et restera pendant de nombreux mois à l’avance, un effort de groupe gigantesque.

Doctor Who Qu’est-ce qui apparaîtra?

Il n’y a peut-être aucune information à avoir sur les scénarios à venir pour la saison treize, et sans notre TARDIS très personnel à portée de main, il faudra un certain temps avant que nous ne reconnaissions quoi que ce soit à coup sûr.

Nous pouvons également télécharger que l’unique affectera le récit à venir, il reste donc à voir comment cela se terminera.

Nous comprenons que le docteur fera face aux Daleks, mais d’abord, elle voudra interrompre la prison extraterrestre de haute sécurité dans laquelle elle est vraiment emprisonnée. Heureusement, John Barrowman est plus bas que le capitaine Jack Harkness pour lui offrir, et elle partenaires, un coup de main.

John Barrowman en tant que capitaine Jack Harkness dans la « révolution des Daleks » Cependant, il est sûr de dire que la prochaine saison introduira probablement plus d’arcs d’une saison comme The Timeless Child et The Lone Cyberman.

En fait, ce grand enfant intemporel révèle clairement mis en place de nouveaux mystères entiers afin de se poursuivre dans les saisons futures, ainsi que la fondation réelle du médecin et la nature de l’organisation de la division.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂