Comment utiliser Magic Eraser sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Avec Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro Magic Eraser, vous pouvez facilement supprimer des personnes et des objets des photos. Nous allons vous montrer comment utiliser l’outil.

La plupart d’entre nous le savent et en ont été agacés : la photo est en fait parfaite, mais un détail est ennuyeux – comme une personne en arrière-plan ou un signe bien en vue.

Les programmes d’édition d’images tels que Photoshop permettent de supprimer ces fauteurs de troubles des enregistrements. Cependant, cela est fastidieux et prend du temps. La gomme magique que Google a dotée de ses téléphones phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro est donc vraiment pratique.

Pixel 6 et Pixel 6 Pro : gomme magique

Grâce à la fonction de gomme magique, des objets individuels peuvent être facilement supprimés des photos par la suite. Google s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Le logiciel de la caméra est capable de reconnaître les objets dérangeants et de les faire disparaître de l’image comme s’ils n’étaient jamais là. De cette façon, vous pouvez perfectionner vos clichés avant de les partager avec d’autres ou de les stocker dans l’album photo.

Comment fonctionne la gomme magique

La beauté de Magic Eraser est qu’il est très facile à utiliser et ne nécessite aucune connaissance en retouche photo.

Ouvrez l’application Google Photos sur votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. Sélectionnez la photo sur laquelle vous souhaitez utiliser la gomme magique. Appuyez sur Modifier > Outils > Gomme magique.





Le logiciel suggère alors automatiquement des zones de l’image où vous pouvez utiliser la gomme magique et marque les objets correspondants sur la photo. Si vous appuyez maintenant sur le bouton « Supprimer tout », le logiciel supprime les objets de l’enregistrement.





Alternativement, vous pouvez sélectionner des objets qui vous dérangent dans un enregistrement et les marquer avec votre doigt. Le logiciel essaie ensuite de découper proprement les objets de la photo. Afin de marquer les objets le plus précisément possible, il est conseillé de zoomer sur l’image.





La gomme fonctionne également sur les enregistrements importés

La gomme magique ne peut pas seulement être utilisée sur les photos que vous avez prises avec Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Vous pouvez également importer des enregistrements que vous avez pris avec un autre smartphone ou un appareil photo numérique via l’application Google Photos et les modifier avec l’outil.

